Fórmula E fecha treinos de pré-temporada com Maserati na frente

Chegou ao fim nesta sexta-feira (16), no Circuito Ricardo Tormo, em Valência, os testes de pré-temporada do Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E. Duas sessões foram realizadas durante o dia, e os pilotos e equipes aproveitaram para ganhar quilômetros de rodagem com o Gen3, o novo monoposto elétrico.

Ao final das duas sessões, o tempo mais rápido do dia ficou com o alemão Maximilian Guenther, da estreante Maserati MSG Racing, que no segundo treino cravou o recorde do Gen3 no Circuito Ricardo Tormo: 1min25s127.

Aliás, Guenther liderou três das cinco sessões de treinos que aconteceram durante essa semana em Valência. A Maserati, que retornou a um Mundial de automobilismo após décadas, começou bem a sua história na Fórmula E, sendo que daqui a menos de um mês será a estreia do Campeonato Mundial, com o EPrix da Cidade do México.

“O Gen3 oferece diferentes desafios com regeneração no eixo dianteiro agora e 600kW. A sensação de frenagem é diferente, e muitas variáveis podem ser controladas pelo software junto com os engenheiros - as possibilidades tornam tudo muito empolgante”, comentou Guenther.

"O carro será rápido nas ruas porque você tem muito mais potência - 100 kilowatts a mais, acima dos 250kW do Gen2 - e temos pneus com características diferentes dos anteriores. No geral, é um grande desafio e o carro parece muito agressivo. Estou gostando da minha experiência com ele até agora.”

Vergne lidera com a DS Penske a primeira sessão do dia

Único bicampeão da história da Fórmula E, o piloto francês Jean-Eric Vergne foi o mais rápido da primeira sessão de testes desta sexta-feira em Valência. Agora pilotando a DS Penske, JEV fez o tempo de 1min25s248, até então o mais rápido da Era Gen3 no circuito espanhol.

Jake Hughes, estreante pela NEON McLaren (equipe que também está debutando no campeonato mundial), fez o segundo tempo da sessão, ficando apenas 0s036 milésimos de segundos atrás do piloto da DS Penske.

Companheiro de Vergne na DS Penske, o atual campeão da Fórmula E, Stoffel Vandoorne fez o terceiro melhor tempo da sessão, também ficando muito próximo do líder: apenas 0s038 milésimos a mais.

O top-6 da primeira sessão que contou com 20 dos 22 carros do grid na pista (o brasileiro Sérgio Sette Câmara e Nick Cassidy não conseguiram participar) foi completado pela dupla da Maserati, com Max Guenther em quarto e Edoardo Mortara em quinto, e Jake Dennis da Andretti em sexto.

Max Guenther volta a liderar em Valência

A segunda sessão de treinos desta sexta-feira teve o tempo mais rápido de toda a semana, e com o piloto que praticamente dominou a maioria das sessões: Maximilian Guenther, e sua Maserati MSG Racing, uma das equipes estreantes do campeonato mundial.

Com o tempo de 1min25s127, Guenther cravou o recorde da Era Gen3 no circuito de Valência. Com duração de três horas, a sessão teve uma grande alternância de pilotos na liderança e foi uma das sessões mais movimentadas de toda a semana, que no fim, teve apenas 0s947 separando o líder do 15º colocado, uma diferença pequena para uma competição de nível mundial.

Stoffel Vandoorne novamente fez um bom treino com sua DS Penske e terminou na segunda colocação, com Oliver Rowland da Mahindra Racing em terceiro. Jake Hughes com a NEON McLaren, Sam Bird com a Jaguar Racing e Norman Nato com a Nissan completaram o top-6.

Novamente o brasileiro Sérgio Sette Câmara não conseguiu dar uma volta sequer com sua NIO 333, e outra vez um carro da Envision Racing não foi à pista: desta vez, Sébastien Buemi ficou nos boxes.

Dia difícil para os brasileiros

Os dois brasileiros do grid da Fórmula E para a nona temporada não tiveram uma sexta-feira empolgante em Valência. Lucas di Grassi até conseguiu andar bem no primeiro treino do dia e colocou sua Mahindra na oitava posição, ficando à frente de seu companheiro de equipe, Oliver Rowland.

No treino realizado à tarde em Valência, Di Grassi até conseguiu baixar o tempo em relação ao que tinha conseguido pela manhã, virando pela primeira vez na casa do 1min25s, mas não conseguiu ser tão rápido quanto Rowland, que por sua vez até brigou pela liderança da sessão em alguns momentos.

Já Sérgio Sette Câmara sequer conseguiu ir à pista nas duas sessões. O piloto brasileiro da NIO 333 apenas acompanhou os trabalhos de seu companheiro, Dan Ticktum, que conseguiu ser sétimo colocado no treino da manhã, e terminou o da tarde na 17ª posição.

A NIO 333 não explicou por qual motivo Sérgio Sette Câmara não pôde treinar nesta sexta-feira. Na quarta-feira, quando foi realizada a simulação de corrida, o piloto mineiro foi o único a não participar. Sua melhor sessão foi a terceira, realizada na terça após a simulação de corrida, na qual terminou na 13ª posição. Seu companheiro de equipe não pôde participar.

Tanto Lucas di Grassi quanto Sérgio Sette Câmara estão iniciando uma nova fase de suas carreiras na Fórmula E. Presente na categoria desde a criação, Di Grassi correu as sete primeiras temporadas pela Audi e, no último Mundial, pilotou para a Venturi. Já Sette Câmara correu duas temporadas pela Dragon Penske e agora, fará seu primeiro ano na NIO 333.