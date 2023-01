Era Gen3 é a hora de transformar as vitórias em títulos para a Avalanche Andretti

Uma equipe que carrega um dos nomes mais poderosos do automobilismo mundial e principalmente, norte americano, a Avalanche Andretti está na Fórmula E desde a primeira temporada.

O time teve um desempenho modesto nos quatro primeiros anos da competição, sem vitórias, com alguns pódios, e uma alternância de desempenho que sempre deixava a equipe de fora do seleto grupo dos favoritos.

A partir da quinta temporada e o início da Era Gen2, veio a mudança: a parceria técnica com a BMW e a primeira vitória da equipe na categoria com o português Antonio Félix da Costa, deu visibilidade a Andretti.

Foram mais três vitórias na sexta temporada, e mais três na sétima, nas quais a Andretti passou a lutar por títulos e sempre marcar presença na zona de pontuação. Mas foi justamente entre o final e inicio das duas temporadas citadas, que veio o baque: a saída da BMW da categoria.

A montadora alemã optou por deixar a Fórmula E e encerrar a parceria com a Andretti ao final do sétimo ano. Com isso, a oitava temporada para a Andretti foi a mais fraca de todas na Era Gen2, apesar de o time ainda ter conquistado uma vitória com Jake Dennis.

A hora de ser campeão chegou?

Durante a Era Gen2, em vários momentos a Andretti viveu papel de protagonista e foi colocada como candidata ao título, o qual chegou a estar perto no final do sétimo ano com um surpreendente Jake Dennis, que estava em sua primeira temporada na categoria.

Justamente por conta desse desempenho em seu ano de estreia na competição, Jake Dennis foi mantido na Avalanche Andretti na temporada passada, e segue como principal piloto do time para este ano.

Com três vitórias na carreira em dois anos, Jake Dennis chega a nona temporada como um dos pilotos mais rápidos do grid, e esperança da Avalanche Andretti para lutar pelo título mundial.

E ao lado de Jake Dennis estará o experiente André Lotterer. O piloto alemão ainda não venceu na categoria, mas ninguém tem dúvida que se trata de um dos mais rápidos e competentes pilotos do grid atual da Fórmula E.

Com passagens na DS Techeetah (onde foi companheiro de Jean-Eric Vergne nos dois títulos mundiais conquistado pelo piloto francês) e na TAG Heuer Porsche, Lotterer pode ser essencial na ambição do time Avalanche Andretti de lutar pelo campeonato.

Sem a parceria técnica com a BMW, a Avalanche Andretti usará este ano o powertrain da Porsche, o qual teve um bom desempenho nos testes de pré-temporada realizados em dezembro do ano passado em Valencia.

Nome da equipe: Avalanche Andretti

País de Origem: Estados Unidos

Sede: Indianapolis, Estados Unidos

Corridas disputadas: 100 eprix

Vitórias: 8

Pódios: 21

Pole Positions: 10

Nome do Piloto: Jake Dennis

País: Reino Unido

Número do carro: 27

Idade: 27 anos

Corridas disputadas: 31 eprix

Vitórias: 3

Pódios: 6

Pole Positions: 3

Pontos totais na Fórmula E: 217 pontos

Voltas rápidas: 2

Voltas na liderança: 113

Nome do piloto: André Lotterer

País: Alemanha

Número do carro: 36

Idade: 41 anos

Corridas disputadas: 67 eprix

Pódios: 8

Pole Positions: 2

Pontos totais na Fórmula E: 342 pontos

Voltas Rápidas: 3

Voltas na liderança: 50 voltas