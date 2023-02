F1 2023: veja as pinturas dos carros para temporada

O mês de fevereiro é a época do fã de Fórmula 1 acompanhar os lançamentos dos carros para temporada de 2023. Todos ficam ansiosos para verem as novas pinturas e quais são as inovações de cada equipe.

As dez equipes do grid já apresentaram seus modelos de carros para 2023. Algumas não mudaram muito a pintura do carro da temporada passada, outras inovaram bastante e uma fez até dois modelos, que é caso da Alpine. No lançamento, a equipe francesa apresentou seu tradicional carro predominante azul, e um outro rosa.

Ainda não vimos os carros na pista, isso ocorrerá pela primeira vez nos testes de pré-temporada, que ocorreram nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro, e será mais uma vez em Sakhir, mesmo local do GP do Bahrein, que dá início na temporada de 2023 e será realizado no dia 5 de março.

Confira as pinturas das equipes:

Haas - VF23

Foto: Divulgação / Haas

Red Bull - RB19

Foto: Divulgação / Red Bull

Williams - FW45

Foto: Divulgação / Williams

Alfa Romeo - C43

Foto: Divulgação / Alfa Romeo



AlphaTauri - AT04

Foto: Divulgação / AlphaTauri



McLaren - MCL60

Foto: Divulgação / McLaren





Aston Martin - AMR23

Foto: Divulgação / Aston Martin



Ferrari - SF23

Foto: Divulgação / Ferrari



Mercedes - W14

Foto: Divulgação / Mercedes



Alpine - A523

Foto: Divulgação / Alpine (modelo azul)