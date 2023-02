Pilotos da Fórmula E participam de treino de rugby com jogadores do DHL Stormers

Antes de fazer história neste fim de semana com a primeira corrida do Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E na Cidade do Cabo, na África do Sul, sete pilotos trocaram os capacetes por bolas e juntaram-se à equipe dos DHL Stormers para uma experiência de rugby tradicional sul-africano na praia de Clifton.

Os jogadores dos Stormers tiraram um tempo livre dos treinos para o próximo jogo contra os Sharks para ensinar os visitantes da categoria de carros elétricos a chutar e passar a bola. O espírito competitivo de todos os atletas profissionais envolvidos emergiu inevitavelmente, enquanto os pilotos eram erguidos pelos forwards da equipe de rugby em uma prática completa de lineout, com tentativas de roubo de bola.

Participaram da divertida ação na praia Kelvin Van Der Linde, da ABT CUPRA Fórmula E; Sébastien Buemi e Nick Cassidy, da Envision Racing; Jake Hughes e René Rast, da NEOM McLaren Formula E; Maximilian Günther, da Maserati MSG Racing, e o brasileiro Sérgio Sette Câmara, da NIO 333 Racing. Eles foram assistidos por dezenas de fãs surpresos, em frente à Cordilheira dos Doze Apóstolos.

Com o pôr do sol em um belo dia na Cidade do Cabo, os pilotos relaxaram e trocaram histórias com os jogadores Seabelo Senatla, Joseph Dweba, Alistair Vermaak, Scarra Ntubeni e Herschel Jantjies, enquanto desfrutavam de alguns tradicionais boerewors rolls no Clifton Lifesaving Club.

Kelvin Van Der Linde, piloto da ABT Cupra neste fim de semana, disse: "Foi um começo perfeito para o fim de semana encontrar os Stormers na praia na minha casa. Tivemos ótimas conversas sobre nosso esporte e o deles. Sua paixão por conhecer mais sobre a Fórmula E é ótima de ver e esperamos convidá-los para nossa garagem durante o fim de semana. E sim, posso sentir meus músculos doendo de todo o treinamento!".

O head coach dos Stormers, John Dobson, comentou: "Como DHL Stormers, uma das missões de nossa equipe é fazer a Cidade do Cabo sorrir e isso inclui fazer os visitantes da Cidade do Cabo sorrirem. Foi muito divertido e um privilégio para alguns de nossa equipe passarem tempo com os pilotos da Fórmula E e compartilhar algumas de suas habilidades no rugby, além de algumas risadas."

Este fim de semana marca o primeiro E-Prix da Fórmula E na Cidade do Cabo. É a nona temporada do categoria, mas a primeira vez que os novos carros GEN3 da Formula E - os carros elétricos mais rápidos, leves, potentes e eficientes já construídos - competirão na África subsaariana. A emoção está aumentando, já que a pista sul-africana deve ser a mais rápida das 16 corridas da temporada, e os pilotos precisarão usar toda a sua habilidade para lidar com uma das curvas mais rápidas de qualquer circuito de rua da Formula E.