E-Prix de São Paulo terá a maior reta da temporada da Fórmula E

A Cidade de São Paulo começa a entrar no clima da Fórmula E , com a proximidade da primeira corrida do Mundial de Carros Elétricos no Brasil. Faltam duas semanas para a concretização da etapa paulista, e as obras no Sambódromo do Anhembi para receber os Gen3 estão a todo vapor.

Ontem (7), os piloto brasileiros Lucas di Grassi e Sérgio Sette Câmara participaram de um evento da Fórmula E no sambódromo e falaram sobre as obras e a prova.

Também foi confirmado durante o evento realizado no Anhembi, que o traçado divulgado anteriormente deve sofrer uma mudança importante, a qual acontecerá exatamente no trecho do Sambódromo, onde a chicane que estava prevista, será retirada do projeto.

Desta forma, os carros vão percorrer todo o sambódromo em aceleração máxima, no que promete ser a maior reta da atual temporada da Fórmula E.

''Pedimos para que a chicane da reta do Sambódromo fosse retirada, e com isso, além de ter a maior reta da categoria, os fãs que estarão presentes no E-Prix terão a oportunidade de ver o potencial dos GEN3 de perto, próximos do máximo de velocidade que é permitida em uma corrida de Fórmula E, além de aumentar as possibilidades de disputa por posição ao final da reta'', explicou Lucas di Grassi.

Piloto com mais participações na F-E e um dos idealizadores da prova em São Paulo (SP), Lucas di Grassi pilotou um dos ônibus elétricos no traçado da pista do Anhembi, levando toda a comitiva do prefeito e seu colega Sérgio Sette Câmara.

Por sua vez, Sérgio Sette Câmara está ansioso para realizar uma corrida em casa pela primeira vez na carreira internacional, e por mais que não tenha expectativas definidas no momento quanto a um possível resultado na pista, acredita que será um evento totalmente diferente dos demais.

''Expectativas em termos de resultados ainda não tenho, mas obviamente é uma das corridas onde quero conquistar um resultado legal, principalmente por ter a oportunidade de correr diante da torcida brasileira, da minha família e dos meus amigos. Vai ser uma corrida emocionante, com uma reta longa e larga, com boas possibilidades de ultrapassagem, e estou animado para correr em casa pela primeira vez desde que iniciei a minha carreira aos sete anos de idade'', comentou Sette Câmara.

Outra ação do dia foi Bia Figueiredo, um dos maiores nomes do automobilismo feminino brasileiro, pilotar um Porsche elétrico a mais de 100 km/h em 2 segundos com o prefeito Ricardo Nunes no banco do passageiro. Bia Figueiredo lidera o Girls on Track no e-prix paulista.

O Julius Baer São Paulo E-Prix 2023 será a sexta etapa da nona temporada do Campeonato Mundial de Fórmula E, que no momento é liderado pelo piloto alemão Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche), o qual esteve em quatro dos cinco pódios das corridas já disputadas e possui 80 pontos na competição.

Os ingressos para o E-Prix de São Paulo já estão a venda através do site eventim.com.br/artist/formulae-sp/