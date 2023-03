"A Fórmula E é sinônimo de futuro", diz Emerson Fittipaldi sobre a categoria

O bicampeão mundial de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi participou das atividades oficiais do Julius Baer São Paulo E-Prix. O ex-piloto de 76 anos esteve nas dependências do Sambódromo do Anhembi, onde foi realizada a primeira corrida no país, para conversar com jornalistas e visitar o paddock da categoria.

O piloto paulista, que foi o primeiro brasileiro a alcançar dois títulos mundiais da F1, acredita que a Fórmula E não deseja nada a desejar para nenhuma outra do automobilismo mundial, com provas equilibradas e equipes de ponta e competidores de alto nível.

Emerson Fittipaldi ficou impressionado com a quantidade de ultrapassagens no Sambódromo - 114 no total, bem como a velocidade e durabilidade do Gen3. A corrida foi vencida pelo neozelandês Mitch Evans no circuito de rua de 2.933 quilômetros.

''É difícil dizer quem vai ganhar na Fórmula E. Todos entram com chances e o equilíbrio é grande. Esses pilotos são de nível e poderiam estar na F1 também. É emocionante assistir, porque você nunca sabe o que vai acontecer. Fiquei muito impressionado com a descida na reta, a velocidade e a aceleração''.

O ídolo brasileiro das pistas disse ser ótimo que a Fórmula E continue crescendo em todo o mundo, fruto de uma visão de futuro de Alejandro Agag, Jean Todt e Alberto Longo. ''A Fórmula E é sinônimo de futuro, um exemplo para os nossos jovens. Essa tecnologia que vemos na prova estará nos carros nas ruas em breve'', completou Emerson Fittipaldi, que dirigiu um Gen1 em 2018.

23 mil fãs apaixonados assistiram a uma corrida emocionante do início ao fim, com 35 voltas (31 previstas, mais quatro adicionadas após as entradas do safety car). E a parte final foi arrepiante no rápido circuito paulista de 11 curvas e duas longas retas.