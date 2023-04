Felipe Massa ananlisa opções legais para ter título da F1 de 2008 e quer justiça

Nesta terça-feira (4), foi divulgado uma informação pelo Motorsport na qual Felipe Massaestuda opções legais para ter o título mundial de Fórmula 1 de 2008. Isso ocorreu após Bernie Ecclestone, ex-chefe da F1, ter declarado conhecimento sobe o “Singapuragate” daquele ano. O brasileiro perdeu o título daquela temporada para Lewis Hamilton, ainda piloto da McLaren, por apenas um ponto de diferença.

“Reforço que não me interessa o lado financeiro nessa história, e sim a justiça. Se as duas pessoas mais poderosas, o chefão da Fórmula 1 e o chefão da FIA, sabiam em 2008 e se calaram, isso é muito grave e inadmissível para o esporte. A corrida de Singapura afetou diretamente todo o automobilismo brasileiro. Como um título mundial poderia ter alavancado o automobilismo brasileiro nos últimos 15 anos? Nunca mais teremos essa resposta. No momento, estou estudando o que pode ser feito a partir das recentes declarações do Bernie”, disse Massa.

Foto: Divulgação / F1

O que aconteceu no “Singapuragate”?

Em 2008, no GP de Singapura, Nelson Piquet Jr. colidiu de forma proposital em um dos muros do circuito de Marina Bay para beneficiar o companheiro de equipe Fernando Alonso – ambos corriam pela Renault. O brasileiro estava seguindo ordens recebidas do chefe da equipe Flavio Briatore e do engenheiro Pat Symonds.

Naquele momento, Felipe Massa liderava o GP, mas indiretamente, acabou sendo prejudicado. Isso porque o safety car foi acionado e a Ferrari chamou o brasileiro aos boxes, mas um dos mecânicos deu sinal verde antecipadamente na saída e liberou o piloto com a mangueira de reabastecimento ainda presa no carro.

Com isso, a Ferrari de Felipe Massa parou ainda dentro do pit lane e mangueira começou a pegar fogo. A corrida do brasileiro acabou sendo prejudicada e ele terminou a corrida sem conquistar pontos. O Piloto ainda não conversou com a escuderia italiana sobre o assunto.

“Eu não sei se é possível dividir um título. Se foi comprovado que aquela corrida foi roubada, ela tem que ser cancelada, essa é a justiça. É muito difícil dizer "ah, coitadinho". Não existe "coitadinho" no mundo, a situação é clara”, declarou Felipe.

Felipe Massa era o líder do mundial até aquele final de semana, no entanto, com o resultado do GP: Hamilton em 3° e o brasileiro em 13°, o britânico acabou assumindo a liderança e ficando sete ponto à frente. Fernando Alonso, que segundo ele não sabia das ordens da equipe para o Nelson Piquet Jr, acabou vencendo a corrida.

O ex-chefe da Renualt, Flavio Briatore, foi banido da Fórmula 1 em 2009, mas a decisão foi revertida um ano depois, pelo Tribunal de Grande Instância de Paris (França). Pat Symonds recebeu uma suspensão de cinco anos; hoje, ele é o atual diretor técnico da F1.

“Vejo com tristeza (as falas de Ecclestone, 15 anos após a polêmica) por ser algo injusto e inadmissível para o esporte”, lamentou o brasileiro.

Confira as falas de Bernie Ecclestone, o ex-chefe da F1 questionou o heptacampeonato mundial de Lewis Hamilton ao relembrar do episódio da “Singapuragate”

“Max (Mosley, então presidente da FIA) e eu fomos informados durante a temporada de 2008 sobre o que havia acontecido no GP de Singapura. Nelsinho disse a seu pai que a equipe havia pedido para bater deliberadamente no muro e em um determinado momento para acionar o safety car e ajudar Alonso, seu companheiro de equipe”, disse o ex-chefão da F1.

“Decidimos não fazer nada na ocasião. Queríamos proteger o esporte e salvá-lo de um grande escândalo. Havia uma regra na época de que a classificação do campeonato mundial era intocável após a cerimônia de premiação da FIA no fim do ano. (...) Tínhamos informação suficiente na época para investigar o assunto. De acordo com os estatutos, deveríamos ter cancelado a corrida em Singapura sob essas condições. Isso significa que (o GP) nunca teria acontecido para a tabela de classificação. Felipe Massa teria sido campeão, não Lewis Hamilton”, completou Ecclestone.

Foto: Divulgação / F1

Qual é o regulamento?

O artigo 14 do Código Esportivo Internacional da FIA prevê direito de revisão caso um "novo elemento significativo e relevante", caso alguma trapaça seja descoberta. No entanto, há limitações: o período para emissão de um pedido para revisão expira em 14 dias após o fim de uma temporada, e até quatro dias antes da cerimônia da FIA para entrega dos prêmios do Mundial no final do ano.

A corrida em Singapura aconteceu no dia 28 de setembro de 2008. Lewis Hamilton confirmou o título mundial ao chegar em quinto no GP do Brasil, no dia 2 de novembro. A cerimônia da FIA foi realizada em 12 de dezembro do mesmo ano. Porém, nada tinha sido revelado naquelas datas, o mundo do automobilismo só ficou sabendo do “Singapuragate” um ano após o ocorrido.