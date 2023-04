Fórmula E divulga trailer de novo filme inspirado no início da Era Gen3

A Fórmula E anunciou nesta terça-feira (18) em Londres, no Reino Unido, um novo filme de campanha da marca intitulado 'Progress Is Unstoppable’ (O Progresso é Imparável, em português), refletindo o ímpeto para o que é amplamente considerada a temporada mais emocionante de corridas elétricas na história do Campeonato Mundial ABB FIA Formula E.

O novo e dramático curta-metragem se concentra no carro de corrida GEN3 – o monoposto de corrida elétrico mais rápido, leve, potente e eficiente já construído – defendendo criativamente as capacidades extremas de um carro desenvolvido na interseção de tecnologia de ponta, alto desempenho e sustentabilidade.

As primeiras seis corridas da 9ª temporada e da era GEN3 viram cinco pilotos diferentes emergirem no topo do pódio após disputas dramáticas, imprevisíveis e competitivas. O GEN3 também fez a volta mais rápida da história de 106 corridas da Fórmula E, na Cidade do Cabo, enquanto a corrida mais recente, o Julius Baer São Paulo E-Prix de 2023, foi emocionante para fãs e telespectadores de todo o mundo, com 114 ultrapassagens e 11 mudanças de liderança durante a prova.

O curta-metragem foi lançado na preparação para o SABIC Berlin E-Prix 2023 neste fim de semana (sábado, 22, e domingo, 23 de abril). Berlim é a única cidade a sediar uma corrida em todas as temporadas da Fórmula E até o momento, e as corridas duplas marcam a metade de uma temporada 9 repleta de ação.

A Fórmula E terá novamente como parceria o Uncommon Creative Studio, sendo este o terceiro projeto criativo de ambas, e o mais ambicioso até o momento. Dirigido por Sam Walker, o filme ‘Progress is Unstoppable’ é visualmente inesperado e impactante, defendendo a mentalidade e o mantra contínuo da Fórmula E.

“Seis corridas na 9ª temporada e a estreia do novo carro de corrida GEN3. Estamos construindo rapidamente uma reputação de oferecer as corridas motorizadas mais emocionantes do planeta. Para nosso terceiro projeto com a Uncommon, queríamos criar algo tão intransigente, inesperado e emocionante quanto nossas corridas. ‘Progress is Unstoppable’ é um ato ousado e projetado para mostrar o poder disruptivo do nosso esporte e lutar pela atenção de novos fãs com algo que eles nunca viram antes”, declarou Henry Chilcott, diretor de marketing da Fórmula E.

O curta-metragem fará parte de uma campanha visual mais ampla que será executada durante a segunda metade da 9ª temporada, que culminará com a rodada dupla do Hankook London E-Prix 2023 no sábado, 29 e domingo, 30 de julho, no ExCeL London, no único circuito interno/externo do automobilismo mundial. Os ingressos já estão à venda.

Confira abaixo o vídeo de lançamento do novo filme da Fórmula E: