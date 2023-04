Fórmula E: Confira a lista completa com os pilotos do rookie test

A Fórmula E e a FIA revelaram nesta terça-feira (18) a lista dos 23 pilotos confirmados para participar do primeiro teste de iniciantes para o carro de corrida GEN3, o qual será realizado na próxima segunda-feira (24 de abril) após as rodadas 7 e 8 do Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E no circuito do Aeroporto de Tempelhof, em Berlim.

O teste é exclusivo para pilotos sem experiência anterior na Fórmula E e que possuam uma licença internacional mínima de grau B. O dia do teste foi projetado para incentivar novos e emergentes talentos nas principais corridas elétricas, com a chance de mostrar suas habilidades no assento de piloto do GEN3, o carro de corrida elétrico mais rápido, leve, potente e eficiente de todos os tempos já construído.

Desde o último teste de estreante em 2020, vários pilotos deram um novo passo e conquistaram um assento para correr em tempo integral na Fórmula E. Nick Cassidy (Envision Racing), os companheiros de equipe Sacha Fenestraz e Norman Nato (Nissan Formula E Team), Jake Hughes (NEOM McLaren Formula E Team) e Sérgio Sette Câmara (NIO 333 Racing) participaram do último teste de estreante realizado em Marrakesh.

Após a rodada dupla do SABIC Berlin E-Prix de 2023 no sábado e domingo (22 e 23 de abril), os pilotos novatos representando todas as 11 equipes do campeonato terão a oportunidade de brilhar em duas sessões de três horas na segunda-feira, 24 de abril. Lidando com a pista de concreto de alta aderência, inicialmente projetada para aeronaves - não para carros de corrida elétricos de ponta - significa os pneus Hankook serão levados ao limite na superfície abrasiva.

“A Fórmula E está liderando o caminho no automobilismo para o progresso tecnológico e de inovação, por isso estamos entusiasmados em capturar esse mesmo espírito dinâmico e dar a próxima geração de talentos do automobilismo, uma chance de mostrar o que eles podem fazer no carro de corrida GEN3”, comentou Alberto Longo, co-fundador e diretor de campeonatos da Fórmula E.

“A lista de pilotos participantes é uma lista formada por pilotos empolgantes e com enorme talento em todo o automobilismo, alguns com grandes realizações na carreira. Mal podemos esperar para ver o que eles farão com o volante do GEN3, um carro de corrida na vanguarda de desempenho e inovação.”

Com base no teste de Berlim, outro teste será realizado três meses depois, em Roma, com 30 minutos de duração. A sessão de treinos livres será realizada antes das rodadas 13 e 14 do Rome Hankook EPrix (sábado, 15 de julho e domingo, 16 de julho), para competidores com 18 anos ou mais que nunca correram na Fórmula E. Todas as equipes são obrigadas a correr pelo menos com um piloto nesta sessão.

Confira abaixo a lista completa:

ABT Cupra: Tim Tramnitz e Adrien Tambay

Avalanche Andretti: Zane Maloney e Linus Lundqvist

DS Penske: Robert Schwartzman e Will Stevens

Envision Racing: Jack Aitken Jonny Edgar

Jaguar TCS Racing: Simon Evans e Sheldon van der Linde

Mahindra Racing: Jordan King, Roberto Merhi e Jehan Daruvala

Maserati MSG Racing: Felipe Drugovich e Hugh Carter

NEOM McLaren: Charlie Westwood e Luke Browning

NIO 333 Racing: Daniil Kvyat e Mikel Azcona

Nissan Fórmula E Team: Luca Ghiotto e Victor Martins

TAG Heuer Porsche: Yefei Ye e David Beckmann