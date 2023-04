Fórmula E: Quais pilotos podem roubar a cena no rookie teste em Berlim?

No próximo fim de semana a Fórmula E realizará uma rodada dupla da 9ª temporada em Berlim, com uma corrida no sábado (22) e outra no domingo (23). Na segunda pós eprix, será a vez dos novatos pilotarem o GEN3 pelo traçado montado na pista do Aeroporto de Tempelhof, no chamado rookie test.

Alguns desses jovens pilotos já são destaques em algumas das principais categorias do automobilismo mundial, como o brasileiro Felipe Drugovich, que é o atual campeão da Fórmula 2 e no momento, é piloto reserva da equipe Aston Martin na Fórmula 1.

O teste é exclusivo para pilotos sem experiência anterior na Fórmula E e que possuam uma licença internacional mínima de grau B. O dia do teste foi projetado para incentivar novos e emergentes talentos nas principais corridas elétricas, com a chance de mostrar suas habilidades no assento de piloto do GEN3, o carro de corrida elétrico mais rápido, leve, potente e eficiente de todos os tempos já construído.

Desde o último teste de estreante em 2020, vários pilotos deram um novo passo e conquistaram um assento para correr em tempo integral na Fórmula E. Nick Cassidy (Envision Racing), os companheiros de equipe Sacha Fenestraz e Norman Nato (Nissan Formula E Team), Jake Hughes (NEOM McLaren Formula E Team) e Sérgio Sette Câmara (NIO 333 Racing) participaram do último teste de estreante realizado em Marrakesh.

“Nutrir a próxima geração e desenvolver as estrelas do futuro é um pedra angular do nosso foco na Fórmula E. Estamos trabalhando lado a lado com o campeonato para maximizar as oportunidades para talentos promissores. Um objetivo chave do dia de teste em Berlim e a sessão FP0 em Roma é o de oferecer aos jovens promissores pilotos uma visão do campeonato, e permitir que eles se familiarizem com o inovador carro GEN3 - outro passo significativo em direção ao nosso objetivo de longo prazo de integrar os novatos ainda mais firmemente no coração dos finais de semana das corridas de Fórmula E", declarou Pablo Martino, chefe de assuntos esportivos da FIA.

Pilotos para ficar de olho:

Victor Martins, Nissan Formula E Team: atual campeão do Campeonato FIA de Fórmula 3, Victor Martins fará testes com a Nissan Fórmula E Team. Martins é membro da Alpine F1 Academy desde sua temporada de 2020, quando venceu o campeonato Fórmula Renault Eurocup. Mantendo seu sucesso até o momento, ele deu um novo passo para o Campeonato FIA de Fórmula 2, onde atualmente está disputando a temporada de 2023.

Felipe Drugovich, Maserati MSG Racing: Campeão da temporada 2022 do Campeonato FIA de Fórmula 2 e atualmente piloto reserva da equipe Aston Martin na Fórmula 1, o piloto brasileiro vai participar do teste para iniciantes pela Maserati MSG Racing. Ele foi o primeiro membro a ser anunciado no Programa AMF1 Driver Development, dois dias após vencer o Campeonato de F2. Ele teve sua primeira chance atrás de um carro de F1 em novembro de 2022 ao testar em Silverstone. Essa oportunidade lhe permitiu obter sua Super Licença FIA e pilotar em Treinos Livres no Grande Prêmio de Abu Dhabi 2022. Ao lado de Stoffel Vandoorne, da Fórmula E, Drugovich foi adicionado à lista de pilotos reservas da Aston Martin para as primeiras 15 corridas da temporada de 2023.

Sheldon van der Linde, Jaguar TCS Racing: atual campeão do DTM em 2022, Sheldon van der Linde terá sua primeira oportunidade na Fórmula E com a Jaguar TCS Corrida. Ele atualmente compete no DTM Championship ao lado de René Rast, piloto da NEOM McLaren na Fórmula E. Como piloto da BMW Factory Works, ele também está competindo no GT World Challenge Europe Championship e no IMSA SportsCars Championship, onde ficou em segundo lugar nas 12 Horas de Sebring de 2023. Seu irmão mais velho, Kelvin van der Linde, duas vezes campeão do ADAC GT Masters, também estreou na Fórmula E no início desta temporada como substituto do lesionado Robin Frijns nos eprix de Diriyah, Hyderabad e Cidade do Cabo.

Jack Aitken, Envision Racing: Atualmente correndo na IMSA SportsCars e DTM Championships, Jack Aitken fará a sua estreia na Fórmula E pela Envision Racing. Pilotando o novo Cadillac V-LMDh, ele venceu às 12 Horas de Sebring 2023 da IMSA após um incidente onde viu os carros GTP à sua frente baterem um no outro nos minutos finais da corrida. Ele é um ex-piloto reserva da equipe Williams Racing de F1, onde correu pela equipe no Grande Prêmio Sakhir de 2020, substituindo George Russel. Sua experiência anterior inclui ADAC GT Masters, Europeu de Le Mans, e também às 24 Horas de Le Mans.

Linus Lundqvist, Avalanche Andretti Formula E: Campeão da Indy Lights e Campeão Regional das Américas de Fórmula em 2020, Linus Lundqvist testará para Avalanche Andretti no teste de iniciantes. Familiarizado com corridas de monopostos desde a F3, onde ele foi nomeado o BRDC British Formula 3 Champion, Lundqvist também correu nas 24 Horas de Daytona em 2019 e 2022.

Daniil Kvyat, NIO 333 Racing: ex-piloto de Fórmula 1 da Red Bull Racing e AlphaTauri, Daniil Kvyat fará sua estreia na Fórmula E pela equipe NIO 333. Ele atualmente compete na classe LMP2 no Campeonato Mundial de Endurance da FIA, e no ano que vem vai correr pela Lamborghini Squadra Corse como piloto de fábrica. Ele também correu na NASCAR Cup Series na etapa Indianapolis Road Race Course, e fará mais três aparições ainda este ano na categoria norte-americana.