Fórmula E anuncia campeonato de e-sports com influenciadores

A Fórmula E anunciou nesta quinta-feira (20) o retorno da competição internacional de e-sports, o Accelerate Championship. A primeira rodada do game ocorrerá antes das corridas do SABIC Berlin E-Prix de 2023 na Alemanha, neste sábado (22) e domingo (23).

Agora em sua terceira temporada, o Accelerate reúne os melhores talentos de simuladores do mundo com um prêmio total de €40.000. Os competidores estarão em novos simuladores de corrida de Fórmula E, baseados no GEN3 e nas pistas do mundial de carros elétricos, representando as equipes que disputam atualmente o Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E.

A primeira etapa de qualificação online aconteceu no último fim de semana (15 e 16 de abril) com 88 competidores. Vinte e dois vão para o primeiro evento de Berlim, que será transmitido ao vivo da Gaming Arena, na Allianz Fan Village, a partir das 7h deste sábado (horário de Brasília), nos canais oficiais da Fórmula E no YouTube e Twitch.

Duas rodadas acontecerão neste fim de semana em Berlim, e outras duas serão realizadas no fim de semana do Hankook Rome E-Prix de 2023, nos dias 15 e 16 de julho. Os 11 melhores competidores dos eventos de Berlim e Roma ganharão uma vaga na final do Accelerate Championship, que será realizada no ExCeL London, como parte do grande fim de semana do final de temporada do Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E, nos dias 29 e 30 de julho.

Com base no apelo do Accelerate Championship para a comunidade global de games, a Fórmula E está lançando uma nova série de esportes eletrônicos liderada por influenciadores. O Accelerate AMPED reunirá 11 influenciadores, cada um representando uma das equipes da Fórmula E e gerando conteúdo competitivo voltado para o entretenimento.

Os pilotos influenciadores terão como objetivo marcar pontos para ajudar suas equipes a levar para casa o Accelerate Teams Championship.

''A Fórmula E apresenta corridas altamente competitivas, tanto nas pistas quanto no mundo das simulações, com o Accelerate Championship. A competição deste ano deve elevar o nível com o Accelerate AMPED''.

''Estamos unindo os mundos dos jogos competitivos e dos influenciadores para apresentar uma nova onda de competidores e oferecer aos fãs uma maneira nova e empolgante de interagir com a Fórmula E'', disse Kieran Holmes-Darby, diretor de games da Fórmula E.

As eliminatórias do Accelerate AMPED acontecerão junto com o Accelerate Championship em Berlim e Roma, dando aos fãs a chance de assistir à ação ao vivo no palco da Gaming Arena. A final do Accelerate AMPED também será ao vivo no fim de semana da corrida Hankook London E-Prix de 2023.

O piloto dinamarquês da Oracle Red Bull Racing Esports, Frede Rasmussen, venceu os dois Accelerate Championship, realizados em 2021 e 2022.

''Nosso carro GEN3 também estará presente em uma competição de e-sports pela primeira vez, tendo sido lançado no rFactor2 antes das eliminatórias de Berlim e também será lançado no Real Racing 3 antes do evento Rome Accelerate AMPED!'', completou Kieran Holmes-Darby, diretor de games da Fórmula E.