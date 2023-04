Fórmula E: Vandoorne lidera primeira sessão de treinos livres em Berlim

Nesta sexta-feira (21) o GEN3 fez suas primeiras voltas no Aeroporto de Tempelhof, em Berlim, um dos cenários icônicos da história do Campeonato mundial ABB FIA Fórmula E. As etapas 7 e 8 da atual temporada serão realizadas neste fim de semana na capital alemã, e o atual campeão Stoffel Vandoorne (DS Penske) foi o mais rápido no primeiro treino livre do SABIC Berlin E-Prix, com o tempo de 1min05s803.

Os primeiros minutos da sessão foram liderados por Dan Ticktum, com a NIO 333 Racing mais uma vez mostrando ter um carro rápido para sessões de treinos. Sébastien Buemi (Envision Racing), Jean-Eric Vergne (DS Penske) e Jake Dennis ficaram próximos do tempo do piloto britânico da NIO.

O brasileiro Lucas di Grassi foi o ultimo piloto a ir para a pista, já quase na metade da sessão. Dono de duas vitórias no Aeroporto de Tempelhof, Di Grassi teve dificuldades com a Mahindra e não conseguiu deixar as últimas posições, assim como seu companheiro de equipe, Oliver Rowland.

A Maserati Racing, que até chegou a ter Maximilian Guenther liderando os primeiros minutos do treino livre, teve problemas com Edoardo Mortara, que passou reto na curva 1 e danificou a asa dianteira em um dos muros de proteção.

No início dos últimos dez minutos da sessão, o atual vice-líder do campeonato Jake Dennis assumiu a ponta da classificação, seguido de perto por Max Guenther, que ficou apenas três milésimos acima do tempo do britânico da Avalanche Andretti.

Porém, já nos segundos finais, Dennis acabou sendo superado pelo belga Stoffel Vandoorne (DS Penske), o atual campeão mundial da Fórmula E. Guenther, Vergne, Mortara e Sam Bird (Jaguar TCS Racing) completaram o top-6 da primeira sessão de treinos livres deste fim de semana em Berlim.

Os brasileiros conseguiram melhorar nos segundos finais. Sérgio Sette Câmara (NIO 333 Racing) terminou na 13ª posição, logo atrás de seu companheiro de equipe, a na frente do compatriota Lucas di Grassi, 14º colocado.

Os GEN3 retornam a pista montada no Aeroporto de Tempelhof neste sábado (22), a partir das 03h05 (horário de Brasília) com a segunda sessão de treinos livres. O treino classificatório para a primeira das duas corridas do fim de semana terá início às 05h40, enquanto a largada está programada para às 10h.

Programação do fim de semana:

Sábado, 22 de abril de 2023

Treino Livre 2 – 03:05 às 03:55 – Transmissão: Canal do Grande Prêmio no YouTube

Classificatório – 05h40 às 06:55 – Transmissão: BandSports e Canal do Grande Prêmio no YouTube

Corrida/Largada – 10:00 – Transmissão: TV Bandeirantes, BandSports, Canal do Grande Prêmio no YouTube e Gaulês TV na Twitch.

Domingo, 23 de abril de 2023

Treino Livre 3 – 03:05 às 03:55 – Transmissão: Canal do Grande Prêmio no YouTube

Classificatório – 05h40 às 06:55 – Transmissão: BandSports e Canal do Grande Prêmio no YouTube

Corrida/Largada – 10:00 – Transmissão: BandSports, Canal do Grande Prêmio no YouTube e Gaulês TV na Twitch.