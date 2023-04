Fórmula E: Cassidy vence a corrida 2 em Berlim e aumenta pressão no líder Wehrlein

O neozelandês Nick Cassidy, da equipe Envision Racing, venceu no domingo (23) a segunda corrida do fim de semana da Fórmula E em Berlim, no Aeroporto de Tempelhof. Jake Dennis e Jean-Eric Vergne completaram o pódio.

A prova cheia de ultrapassagens, com 172 no total e 362 ao longo do fim de semana, embolou o campeonato mundial dos carros elétricos. Com a vitória deste domingo, Cassidy diminuiu a diferença entre ele e o líder do campeonato, Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche) para apenas quatro pontos.

A corrida teve uma largada tranquila, e assim como havia acontecido na corrida realizada no sábado, os pilotos novamente utilizaram as duas ativações de Modo Ataque nas voltas iniciais.

Novamente a corrida teve muitas alternâncias na primeira colocação, até que na volta 15, os dois carros da Porsche passaram a liderar a prova, com Wehrlein em primeiro, seguido pelo português Antonio Félix da Costa.

Após ter largado em oitavo, Nick Cassidy deu o bote nos dois pilotos da Porsche e assumiu a primeira colocação na volta 25, posição da qual não saiu até a bandeirada ao final de 40 voltas. O piloto da Envision conseguiu manter o bom ritmo de corrida e ao mesmo tempo, gerenciou com precisão a energia, sem sofrer pressão por parte de Jake Dennis, que vinha logo atrás na segunda posição.

''Me sinto muito honrado por correr em um tão rápido. Ainda falta metade do campeonato e vamos ver o que vai acontecer!'', comemorou Nick Cassidy.

Já os brasileiros novamente não pontuaram em Berlim. Lucas di Grassi, da Mahindra Racing, é o 14º colocado na classificação do mundial com 18 pontos ganhos. O piloto paulista somou pontos apenas na rodada de estreia na Cidade do México quando fez a pole e ficou na terceira colocação.

''Consegui economizar o carro o máximo possível, mas não tem velocidade para atacar. Mesmo assim foi uma corrida boa'', explicou Lucas di Grassi.

O compatriota Sérgio Sette Câmara, da NIO 333 Racing, é o 16º na tabela com 10 pontos. ''Foi um dia complicado, larguei mais atrás do que ontem. Meu objetivo era pontuar no fim de semana, mas é um fim de semana que preciso estudar. Não posso desperdiçar oportunidades como essas'', contou Sérgio Sette Câmara.

Berlim esteve presente desde o início da categoria e novamente as arquibancadas estavam lotadas. ''É um circuito histórico para a F-E. É uma cidade que repetimos desde 2014 quando a categoria começou. O local sempre está lotado e o público nos recebe bem!'', contou Alberto Longo, co-fundador da Fórmula E.

A próxima etapa do Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E será realizado no dia 06 de maio, nas ruas de Monte Carlo, em Mônaco.