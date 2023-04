Fórmula E: Saiba como ficou a classificação após a rodada dupla de Berlim

O Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E deixa Berlim após a rodada dupla realizada neste fim de semana com a disputa pelo título em aberto, após as vitórias dos neozelandeses Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) e Nick Cassidy (Envision Racing).

Até o momento foram realizadas ao todo oito etapas e a vantagem do alemão Pascal Wehrlein na liderança para o neozelandês Nick Cassidy é de apenas quatro pontos. São 100 pontos contra 96! Em terceiro, com 81, está o francês Jean-Eric Vergne, e na sequência aparece o britânico Jake Dennis, seguido pelo neozelandês Mitch Evans com 76.

Todos os citados acima têm chances matemáticas de assumir a liderança da Fórmula E já na próxima corrida, que será realizada em 6 de maio, nas ruas de Mônaco.

Classificação do Mundial de Pilotos após a rodada dupla em Berlim:

1º Pascal Wehrlein/TAG Heuer Porsche – 100 pontos

2º Nick Cassidy/Envision Racing – 96 pontos

3º Jean-Eric Vergne/DS Penske – 81 pontos

4º Jake Dennis/Avalanche Andretti – 80 pontos

5º Mitch Evans/Jaguar TCS Racing – 76 pontos

6º Antônio Félix da Costa/TAG Heuer Porsche – 68 pontos

7º Sam Bird/Jaguar TCS Racing – 62 pontos

8º Sébastien Buemi/Envision Racing – 57 pontos

9º René Rast/NEOM McLaren – 40 pontos

10º Jake Hughes/NEOM McLaren – 32 pontos

11º Stoffel Vandoorne/DS Penske – 26 pontos

12º Maximilian Guenther/Maserati MSG Racing – 24 pontos

13º André Lotterer/Avalanche Andretti – 23 pontos

14º Lucas di Grassi/Mahindra Racing – 18 pontos

15º Norman Nato/Nissan – 11 pontos

16º Sérgio Sette Câmara/NIO 333 Racing – 10 pontos

17º Dan Ticktum/NIO 333 Racing – 10 pontos

18º Oliver Rowland/Mahindra Racing – 9 pontos

19º Sacha Fenestraz/Nissan – 7 pontos

20º Edoardo Mortara/Maserati MSG Racing – 5 pontos

21º Robin Frijns/ABT Cupra – 3 pontos

22º Nico Müller/ABT Cupra – 2 pontos

Classificação do Mundial de Equipes após oito etapas da temporada 2022/23:

1º TAG Heuer Porsche – 168 pontos

2º Envision Racing – 153 pontos

3º Jaguar TCS Racing – 138 pontos

4º DS Penske – 107 pontos

5º Avalanche Andretti – 103 pontos

6º NEOM McLaren – 72 pontos

7º Maserati MSG Racing – 29 pontos

8º Mahindra Racing – 27 pontos

9º NIO 333 Racing – 20 pontos

10º Nissan –18 pontos

11º ABT Cupra – 5 pontos