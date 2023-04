Fórmula E: Drugovich impressiona e é o mais rápido no rookie test de Berlim

O atual campeão da FIA Fórmula 2, Felipe Drugovich (Maserati MSG Racing), marcou o tempo mais rápido no Berlin Rookie Test realizado nesta segunda-feira (24), no Aeroporto de Tempelhof, local que sediou no último fim de semana a rodada dupla do SABIC Berlin E-Prix 2023.

O piloto brasileiro impressionou ao marcar 1min05s509, apenas 0,208s acima do que o tempo mais rápido do fim de semana do SABIC Berlin E-Prix estabelecido por Maximilian Guenther – justamente no mesmo Maserati MSG Racing Tipo Folgore durante o Treino Livre 2.

O tempo de Drugovich foi mais rápido do que qualquer um dos tempos dos pilotos que conquistaram durante o fim de semana a Julius Baer Pole Position em Berlim, mostrando que o atual piloto reserva da Aston Martin na Fórmula 1 se adaptou rapidamente ao GEN3, o novo carro da Fórmula E.

“Foi um dia muito bom. Pela manhã eu tentei conhecer e entender um pouco mais sobre o carro, que é muito diferente de tudo que eu já havia guiado. E à tarde pude realmente acelerar”, explicou Felipe Drugovich.

"O carro, para minha surpresa, é muito divertido de guiar, muitos falam que não, mas fiquei positivamente surpreso. É bem divertido, dá para ‘brincar’ bastante. Fiquei feliz com o dia, principalmente por ter feito o melhor tempo. Acho que isso comprova todo o trabalho que venho fazendo nos últimos tempos, sempre buscando melhorar minha performance e o melhor resultado possível”, finalizou o brasileiro.

Ao todo foram duas sessões de treinos nesta segunda para os novatos, sendo que os tempos do treino da tarde foram melhores do que os da manhã, com Drugovich, Victor Martins (Nissan), Zane Maloney (Avalanche Andretti) e Luca Ghiotto (Nissan), superando o tempo de Sheldon van der Linde (Jaguar TCS Racing) na sessão da manhã, que foi liderada pelo piloto sul africano.

O atual campeão da FIA Fórmula 3, Victor Martins, ficou um décimo de segundo atrás de Drugovich no final do dia, seguido pelo ‘FIA Rookie of the Year” e atual piloto de Fórmula 2, Zane Maloney.

O ex-piloto de F2 Luca Ghiotto ficou com o quarto tempo, enquanto o piloto reserva da Scuderia Ferrari Robert Schwarzman, e o reserva da Mahindra Racing Jehan Daruvala, completaram os seis primeiros do rookie test.

O atual campeão do DTM e piloto de carros esportivos, Van der Linde, não conseguiu repetir no treino da tarde o seu ritmo na sessão anterior, no qual havia sido o piloto mais rápido, e acabou no muro perto da curva do avião, com a lateral direita danificada e sem a asa dianteira de seu Jaguar I-PACE 6. Desta vez, teve que se contentar com um 16º lugar.

Esse foi o primeiro rookie test da Fórmula E desde o fim da pandemia de COVID-19. Um novo teste será realizado daqui três meses, em Roma, com 30 minutos de duração. A sessão de treinos livres será realizada antes das rodadas 13 e 14 do Rome Hankook E-Prix (sábado, 15 de julho e domingo, 16 de julho), para competidores com 18 anos ou mais que nunca correram na Fórmula E. Todas as equipes são obrigadas a correr pelo menos com um piloto nesta sessão.