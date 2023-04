Race Week: saiba tudo sobre o GP do Azerbaijão de Fórmula 1

Neste final de semana teremos o GP do Azerbaijão, quarta etapa do calendário da F1 2023. A principal categoria do automobilismo vai às ruas de Baku, para 51 voltas de muita emoção neste domingo (30). A Red Bull domina o ano até aqui com três vitórias - duas de Max Verstappen e outra de Sérgio Pérez.

Este Grande Prêmio está acontecendo quase um mês após a última etapa, praticamente encerrando uma mini-férias que surgiu no calendário após a decisão da F1 de não substituir o GP da China, cancelado ainda no fim de 2022 devido às políticas anti-Covid do governo do país.

Novidades nas corridas sprint

A F1 decidiu nesta terça-feira (25), que as corridas sprint deixarão de definir as posições do grid de largada para a corrida de domingo. Já a partir do GP do Azerbaijão - e nas outras cinco etapas em que a corrida curta está prevista -, a ordem de largada da prova principal será definida por uma classificação na sexta-feira, seguindo o padrão de três seguimentos. Com isso, agora teremos apenas um treino livre em etapa com corrida curta.

Em fins de semana com sprints, o segundo treino livre está extinto, dando lugar à classificação da corrida rápida. Haverá, ainda, obrigatoriedade no uso de pneus na classificatória para a corrida curta: no Q1 e no Q2, equipes terão que usar compostos médios; no Q3, os times só terão pneus macios à disposição.

Com isso, a disputa da corrida sprint no sábado só valerá pontos extras para a classificação no Mundial, sem afetar o grid da corrida principal. O vencedor da sprint somará oito pontos, enquanto o segundo levará sete pontos, assim em diante seguindo a ordem decrescente até o oitavo colocado, último do grid a pontuar, com um ponto adicional.

O processo para aplicação de punições também foi definido. Penalidades decorrentes no TL1, classificação ou sprint race, serão aplicados ao grid da corrida principal. Se a pena for referente a quaisquer episódios na sprint shootout, a punição será paga no próprio grid da corrida curta.

A ideia dessas mudanças isolando a sprint, é incentivar os pilotos a arriscarem mais na corrida de sábado, já que um possível abandono no modelo antigo, afetaria na prova principal de domingo.

Introducing... Sprint Saturday ✨



🗓️ All-new weekend format

👀 Saturday's Sprint sessions do not affect the Grand Prix

⏱️ Friday's qualifying sets Sunday's grid

🆕 New Sprint Shootout qualifying session



The first Sprint Saturday is only four days away! 📅#F1Sprint pic.twitter.com/vPq9kYuyH4 — Formula 1 (@F1) April 25, 2023

Horários

SEXTA-FEIRA, 28 de abril

- Treino livre 1: 6h30

- Classificação: 10h

SÁBADO, 29 de abril

- Sprint shootout: 6h30

- Sprint race: 10h30

DOMINGO, 30 de abril

- Corrida: 8h

GP do Azerbaijão (circuito Urbano de Baku)

QUARTA ETAPA DE 2023

- Voltas: 51

- Comprimento da pista: 6.003 KM

- Pneus disponíveis: C3 duro, C4 médio, C5 macio

- Melhor volta: 1m 43s 009 (Charles Leclerc - 2019)

- Primeiro GP: 2017

- Maior vencedor: Daniel Riccardo, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Sérgio Pérez e Max Verstappen (1)

Onde assistir

O GP do Azerbaijão terá transmissão do treino livre e classificações na Bandsports pela TV fechada. E a TV Band exibirá a sprint race e a corrida.

Domínio austríaco

A Red Bull vem dominando a classificação do Mundial nestas primeiras etapas. Max Verstappen abriu uma boa dianteira na liderança após a vitória na Austrália, chegando a 69 pontos contra 54 de companheiro de equipe Sergio Pérez.

Foto: Divulgação / Red Bull Racing

Fernando Alonso da Aston Martin é o terceiro, com 45, apenas sete à frente de Lewis Hamilton, da Mercedes, que deu um salto na classificação após o pódio em Melbourne. Empatados com 20 cada, Carlos Sainz (Ferrari) e Lance Stroll (Aston Martin) vêm na sequência.