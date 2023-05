Race Week: saiba tudo sobre o GP de Miami de Fórmula 1

Neste final de semana teremos o GP de Miami, quinta etapa do calendário da F1 2023. A principal categoria do automobilismo vai às ruas da Florida, no Autódromo Internacional de Miami, para 57 voltas de muita emoção neste domingo (7). A Red Bull domina o ano até aqui com quatro vitórias; duas para cada um de seus pilotos Max Verstappen e Sérgio Pérez.

No entanto, holandês lidera o Mundial com 93 pontos, seis de vantagem sobre o companheiro Checo. Fernando Alonso, da Aston Martin, vem em terceiro com 60. Dentre as construtoras, a vantagem da equipe austríaca é ainda maior: são 93 pontos sobre a Aston Martin, segunda colocada (180 x 87).

Horários

SEXTA-FEIRA, 5 de maio

- Treino livre 1: 15h30

- Treino livre 2: 19h

SÁBADO, 6 de maio

- Treino livre 3: 13h30

- Qualificação: 17h

DOMINGO, 7 de maio

- Corrida: 16h30

GP de Miami (Autódromo Internacional de Miami)

QUINTA ETAPA DE 2023

- Voltas: 57

- Comprimento da pista: 5.472 KM

- Pneus disponíveis: C2 duro, C3 médio, C4 macio

- Melhor volta: 1m 31s 061 (Max Verstappen - 2022)

- Primeiro GP: 2022

- Maior vencedor: Max Verstappen (1)

Onde assistir

O GP de Miami terá transmissão dos treinos livre e classificação na Bandsports pela TV fechada. E a TV Band exibirá a classificação e a corrida.

Recorde de público

Esta será a segunda edição na história do GP de Miami, e já teremos um público ampliado comparado com o de 2022. Isso se dá por conta da alta demanda nas compras dos ingressos da etapa do ano passado, além do crescimento da Fórmula 1 nos Estados Unidos.

Além disso, o paddock será transferido para o interior do Hard Rock Stadium - mais especificamente, no gramado do estádio -, assim, criando uma "vila" para a operação da Fórmula 1 na Florida.

Foto: Divulgação / F1

Pérez crê em título mundial da F1

A vitória no GP do Azerbaijão na última etapa, alimentou as esperanças de Sergio Pérez em brigar pelo campeonato da Fórmula 1 em 2023. O mexicano venceu duas etapas neste ano, mesmo número que seu colega de equipe e líder do Mundial, Max Verstappen. Mas a posição entre os dois pilotos da Red Bull poderia ser diferente, se não fosse o problema mecânico que Checo teve na classificação do GP da Austrália.

Fala, Pérez: “Eu não estaria viajando ao redor do mundo tendo três filhos em casa se não acreditasse que posso ser campeão mundial. E estou trabalhando por isso. E sem os problemas que tivemos na classificação em Melbourne eu acredito que já devia estar liderando o campeonato agora. Então definitivamente tudo me leva a crer que posso me sair bem este ano”, disse o piloto ao canal Sky Sports.

Na ocasião, ele largou em 20º na corrida em Melbourne, por conta da quebra de seus freios no classificatório. Após uma corrida com três bandeiras vermelhas e abandono de oito pilotos, o mexicano conseguiu chegar em quinto lugar, entretanto, só levou dez pontos para casa. Inclusive, está foi a única etapa em que a equipe austríaca ficou sem uma dobradinha neste iniciou de temporada, ou seja, Checo poderia ter até 15 pontos a mais do que possui atualmente, a depender do resultado da sessão classificatória na Austrália.