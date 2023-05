Fórmula E: Max Günther e Caleb Ewan pedalam pelo traçado de Mônaco

Antes do primeiro E-Prix de Mônaco da Era GEN3 - o carro de corrida elétrico mais rápido, leve, potente e eficiente já construído - o piloto da Maserati MSG Racing, Maximilian Günther, juntou-se a Caleb Ewan, um dos melhores ciclistas de Sprint da atualidade, para experimentar juntos o circuito de rua mais famoso do mundo em um ritmo um pouco mais suave.

Correndo para a equipe UCI Pro Lotto-Dstny, o australiano Caleb Ewan é um dos principais velocistas do mundo, além de ser o finalizador mais eficaz, o que lhe rendeu o apelido de 'Pocket Rocket'. O histórico de Ewan inclui vitórias em etapas de todos os três Grand Tours, além de diversos recordes no ciclismo internacional.

Günther e Ewan puderam passear pelas ruas do Circuito de Monte Carlo, e o piloto da Maserati MSG Racing aproveitou para explicar ao ciclista a estratégia de corrida e as principais áreas da pista antes da Rodada 9 do Campeonato Mundial ABB FIA Formula E, que será realizada neste sábado (6).

Günther será um dos 22 pilotos de 11 equipes que enfrentarão o traçado de 19 curvas e 3,337 km no novo GEN3 da Fórmula E - o primeiro carro de corrida especificamente projetado e otimizado para corridas de rua - enquanto lutam da colina em Sainte Dévote ao icônico Place du Casino, Mirabeau, Grand Hotel Hairpin e setor Portier, pontos icônicos do mais tradicional circuito de rua da história do automobilismo.

“Foi uma honra dividir a pista com um atleta tão incrível como Caleb. Ele é um especialista em velocidade e controle, e foi fascinante compartilhar nossas experiências no ciclismo e no automobilismo", comentou Max Günther.

"Este fim de semana é muito importante para mim e para toda a equipe Maserati MSG Racing, a última vez que um Maserati venceu em Mônaco foi em 1957 com o lendário Juan Manuel Fangio. Espero honrar esse legado com um bom resultado neste fim de semana.”

A corrida também será a primeira vez que os recém-chegados à Fórmula E, Maserati e McLaren, competirão juntos em Mônaco desde o Grande Prêmio de F1 em 1969. Naquela oportunidade, a McLaren levou a melhor, terminando logo à frente da Maserati. Neste fim de semana, Günther e o companheiro de equipe da Maserati MSG Racing, Edoardo Mortara, terão como objetivo terminar a frente da equipe inglesa.

Como o ciclismo de elite, a Fórmula E é altamente estratégica, exigindo habilidades de corridas de alto nível, equilibradas com eficiência energética e os dois profissionais de corrida de classe mundial encontraram muito o que discutir em seu passeio pelas ruas de Monte Carlo.

“Como um velocista profissional, há muito sou um fã de automobilismo e dividir a pista do E-Prix de Mônaco com um piloto do pedigree de Max Günther foi um verdadeiro privilégio", agradeceu Caleb Ewan, ciclista profissional da equipe de ciclismo Lotto-Dstny Pro.

"Obrigado à Fórmula E pela oportunidade e desejo a Max todo o sucesso neste fim de semana, estarei assistindo a corrida com muita atenção, com certeza.”

O E-Prix de Mônaco será a nona etapa da atual temporada e será realizado neste sábado, com largada prevista para às 10h (horário de Brasília).