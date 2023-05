Fórmula E: Projetado para circuitos de rua, GEN3 encara pela primeira vez o traçado de Mônaco

O Campeonato Mundial ABB FIA Formula E retorna a Mônaco neste sábado (6), após uma rodada dupla repleta de quebra de recordes em Berlim, reacendendo a rivalidade entre duas marcas ícones do automobilismo – Maserati e McLaren – após um hiato de 54 anos, em um fim de semana que marca a estreia do GEN3 no circuito de rua mais icônico do automobilismo mundial.

Os fãs da Fórmula E no Brasil vão poder assistir todas as sessões do fim de semana da Fórmula E em Mônaco pelo canal do site Grande Prêmio no YouTube. O treino classificatório e a corrida serão exibidas ao vivo na TV Bandeirantes e no BandSports neste sábado, às 5h30 e 9h30, respectivamente.

O Mundial chega a Mônaco com 8 das 16 corridas já realizadas. A equipe TAG Heuer Porsche mantém a liderança no topo do campeonato mundial de equipes e na classificação de pilotos com Pascal Wehrlein. Mas a vantagem na liderança diminuiu nos últimos eprix, com Nick Cassidy (Envision Racing) apenas quatro pontos atrás, tendo somado 68 pontos nas últimas quatro corridas, em comparação com apenas 20 de Wehrlein.

Ambos os pilotos vão ter uma disputa acirrada com os outros 20 pilotos no circuito de rua que é um dos mais tradicionais do esporte a motor, local onde há um ano, a Fórmula E e a FIA revelaram o GEN3 – o carro de corrida elétrico mais rápido, leve, potente e eficiente já construído.

O GEN3 é o primeiro carro de fórmula projetado e otimizado especificamente para corridas de rua, e os fãs verão banners 'Fait Pour Monaco' ao redor da pista celebrando as características 'Made For Monaco' (Feito para Mônico em tradução literal) do GEN3.

Se por um lado o GEN3 vai correr pela primeira vez em Mônaco neste fim de semana, ele já atendeu às altas expectativas dos fãs nas corridas anteriores, quebrando recordes da Fórmula E, um atrás do outro.

O maior número de ultrapassagens em uma corrida (190), mudanças de liderança na linha (20) e diferentes líderes de corrida (oito) foram alcançados na 7ª rodada em Berlim. A volta mais rápida da série foi feita na 5ª rodada no E-Prix da Cidade do Cabo. Sacha Fenestraz (Nissan Formula E Team) se classificou para a pole position com velocidade média de 154,987km/h, a volta mais rápida da história da Fórmula E.

Enquanto os pilotos de hoje estão fazendo história no GEN3, a próxima corrida também verá duas marcas icônicas do automobilismo se enfrentarem em Mônaco pela primeira vez em 54 anos.

A Maserati voltou ao automobilismo com a Fórmula E nesta temporada, juntando-se ao grupo Monaco Sports Group para uma parceria de vários anos, formando a equipe Maserati MSG Racing com os pilotos Edoardo Mortara e Maximilian Günther. Ou seja: a Maserati corre em casa neste fim de semana.

A McLaren também se juntou ao Campeonato Mundial ABB FIA Formula E pela primeira vez este ano como NEOM McLaren Formula E Team, com os pilotos Jake Hughes e René Rast.

Neste sábado, a Maserati e a McLaren se alinharão em um grid em Mônaco pela primeira vez desde o Grande Prêmio de Fórmula 1 de Mônaco em 1969. Mônaco também foi o circuito onde a Maserati garantiu pela última vez o título mundial de Fórmula 1 em 1957 - uma temporada em que um dos maiores nomes de todos os tempos do esporte, o lendário Juan Manuel Fangio, conquistou o último de seus cinco títulos na categoria.

Maximilian Günther e Maserati MSG Racing chegam a Mônaco empolgados, não só por ser um local icônico e a corrida de casa do time, mas por terem conquistados o primeiro pódio da temporada na última corrida em Berlim.

Programação do fim de semana

Sábado, 06 de maio de 2023

1º Treino Livre - 02h25 - Transmissão no YouTube do Grande Prêmio

2º Treino Livre - 04h05 - Transmissão no YouTube do Grande Prêmio

Treino Classificatório - 5h30 - Transmissão na TV Bandeirantes, BandSports e YouTube do Grande Prêmio

Corrida/Largada - 9h30 - Transmissão na TV Bandeirantes, BandSports e YouTube do Grande Prêmio