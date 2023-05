Fórmula E: Wehrlein chega a Mônaco com a menor diferença de pontos em relação ao vice-líder

A Fórmula E chega a Mônaco para dar início à segunda metade da 9ª temporada do campeonato mundial de carros elétricos, e para o alemão Pascal Wehrlein , este pode ser um fim de semana decisivo para se manter no topo da tabela de classificação.

Wehrlein liderou o Mundial desde a Arábia Saudita, com uma vitória dupla em Diriyah e um pódio na Cidade do México nas primeiras oito rodadas.

Porém, desde a quinta etapa na Cidade do Cabo, o piloto alemão da TAG Heuer Porsche não tem conseguido resultados que possam ajuda-lo a seguir na liderança, e agora viu a diferença cair para apenas quatro pontos em relação ao segundo colocado, Nick Cassidy, no Jaguar I-TYPE 6 da Envision Racing.

Agora são quatro pódios e uma vitória para Cassidy desde que Wehrlein ergueu um troféu pela última vez. O bicampeão da DS Penske, Jean-Éric Vergne, está agora em terceiro, depois de vencer em Hyderabad e terminar em segundo lugar na Cidade do Cabo.

O I-TYPE 6 da Jaguar parece ser o carro a ser batido desde Hyderabad. Cassidy lidera o bom momento da Envision Racing, que estão logo atrás do fabricante alemão na classificação, enquanto a equipe de fábrica Jaguar TCS Racing finalmente transformou seu ritmo de corrida e gerenciamento de energia para vitórias consecutivas de Mitch Evans e pódios com Sam Bird.

Evans estava a 42 pontos distante da liderança do mundial de pilotos antes da rodada dupla de Berlim, mas uma impressionante dobradinha na capital alemã ajudou a colocar Evans, vencedor da rodada 7, a 24 pontos do topo.

Nesta temporada, manter o título parece ser um sonho distante para Stoffel Vandoorne (DS Penske). Com apenas o sexto lugar em São Paulo, o belga está a 74 pontos do líder Wehrlein.

Os brasileiros estão longe nessa disputa. Lucas di Grassi (Mahindra Racing) ocupa a 14ª colocação com 18 pontos, conquistados com o terceiro lugar no E-Prix da Cidade do México, prova de abertura do mundial. Sérgio Sette Câmara (NIO 333 Racing) é o 16º com 10 pontos.