Mônaco tem histórico interessante na Fórmula E e pode ser palco de novos recordes

Neste sábado (6) o GEN3, novo carro da Fórmula E, fará a sua estreia no circuito de rua mais icônico da história do automobilismo mundial, localizado no Principado de Mônaco. Será a nona etapa da 9ª temporada do Mundial de Carros Elétricos, que até o momento segue totalmente em aberto e imprevisível.

Os carros da Fórmula E mais uma vez vão subir a colina após a Mirabeau através da Sainte Devote, vão passar pela famosa Praça do Casino, contornar o Grand Hotel Hairpin e atravessar o túnel de Mônaco antes da Nouvelle Chicane - este ano em sua configuração tradicional, com as 19 curvas e 3ª extensão de 3,337 km.

Os três primeiros E-Prix de Mônaco foram realizados em um traçado curto no principado, no qual ao invés de subir a Sainte Devote após a Mirabeau, os carros pegavam um trecho alternativo que terminava na Nouvelle Chicane.

A prova acontecia a cada dois anos, e por duas vezes foi vencida por Sébastien Buemi (Envision Racing), que teve ao seu lado no pódio nas duas vezes o brasileiro Lucas di Grassi em segundo lugar. Jean-Eric Vergne (DS Penske) venceu na quinta temporada, com o brasileiro Felipe Massa em terceiro, em seu único pódio na categoria.

A partir da sétima temporada, a Fórmula E passou a usar o traçado tradicional de Mônaco, no qual aconteceram alguns dos maiores momentos da história do automobilismo, e não foi diferente com a Fórmula E.

O campeão da 6ª temporada, António Félix da Costa, conquistou a vitória naquele campeonato em uma das corridas mais emocionantes da história da categoria, coroando sua conquista com uma ultrapassagem audaciosa na saída do túnel na última volta da corrida em cima de Mitch Evans (Jaguar TCS Racing).

A corrida teve 28 ultrapassagens apenas entre os seis primeiros colocados, com a liderança mudando seis vezes - incluindo uma manobra audaciosa de Mitch Evans em Da Costa na Beau Rivage, antes do português retribuir o favor na última volta do eprix.

Na temporada passada, a vitória ficou com o belga Stoffel Vandoorne (DS Penske), seguido por Mitch Evans e Jean-Eric Vergne.

Um mundial intenso e repleto de recordes quebrados

A 9ª temporada está agora 50% concluída. As primeiras oito corridas tiveram seis vencedores diferentes de cinco equipes diferentes, com apenas a TAG Heuer Porsche conduzindo seus dois pilotos ao degrau mais alto do pódio. Um total de 10 pilotos subiram no pódio e todos os pilotos em tempo integral marcaram um ponto, enquanto apenas um piloto - Norman Nato (Nissan) - ainda não participou dos duelos nos treinos de qualificação.

Cerca de 18 pilotos lideraram uma volta até agora em 2022/23 - um recorde da Fórmula E - com todas as equipes conseguindo liderar uma corrida por pelo menos uma volta. As equipes com motores Jaguar lideraram o maior número de voltas - 65 da Jaguar TCS Racing contra 64 da Envision Racing - mas nenhuma delas liderou o campeonato mundial de equipes.

Outro fator importante é: os seis pilotos que venceram nesta temporada estão entre os seis primeiros na tabela de classificação do mundial de pilotos.

Berlim viu recordes quebrados para mudanças de liderança e líderes de corrida. Antes da dupla na capital alemã, o recorde de trocas de liderança – quando registrado na largada-chegada – era oito, em Roma 2021, com o maior número de líderes diferentes em uma mesma corrida sendo seis, algo inédito desde a dias de trocas de carros GEN1 em Miami na 1ª temporada e na 2ª temporada de Putrajaya.

Por outro lado, a rodada 7 de Berlim viu oito líderes diferentes trocarem o primeiro lugar cerca de 20 vezes em 43 voltas, e a rodada 8 viu sete líderes trocarem a P1 por 16 vezes. Nem um único abandono em Berlim, pela quarta vez - Tempelhof é o único circuito a ver todos os pilotos terminarem uma corrida.