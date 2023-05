Fórmula E e ABB anunciam premiação para piloto com maior número de ultrapassagens na temporada

A Fórmula E e a ABB, parceira global da categoria dos carros elétricos, anunciaram nesta quinta-feira (4) a criação do prêmio ABB Driver of Progress para homenagear o piloto com a condução mais inteligente durante o campeonato.

O ABB Driver of Progress reconhecerá o competidor que equilibra com sucesso o ritmo de corrida, ultrapassagem e eficiência energética para, em última instância, obter o maior número de posições em uma corrida.

Uma tabela classificativa registrando as posições conquistadas por cada piloto será revelada imediatamente após cada uma das oito corridas restantes. O piloto que terminar a temporada com mais posições conquistadas em todas as 16 provas será nomeado o ABB Driver of Progress da 9ª temporada.

O Campeonato Mundial ABB FIA de Fórmula E terá mais uma etapa neste sábado (6) nas ruas de Mônaco.

''Progredir no pelotão não é uma tarefa fácil na Fórmula E. Requer paciência, reações rápidas e uma habilidade crucial de equilibrar a direção de forma eficiente e cuidadosa para preservar a energia enquanto desafia destemidamente a recuperação de posições'', disse Alberto Longo, co-fundador da Fórmula E.

''Estas são habilidades essenciais e necessárias para ser um piloto de Fórmula E eficaz. O prêmio ABB Driver of Progress reconhecerá os competidores que provarem que lideram o caminho quando se trata da demanda exclusiva da Fórmula E por uma direção inteligente, eficiente e dinâmica''.

Neste momento, quem lidera a tabela do ABB Driver of Progress é o alemão André Lotterer (Avalanche Andretti) com 46 posições conquistadas em oito corridas até o momento, à frente do atual líder da classificação do campeonato mundial de pilotos, o também alemão Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche) com 43 posições conquistadas.

O novo prêmio destacará os pilotos da Fórmula E que demonstrarem o mais alto grau de habilidade e eficiência, independentemente da posição inicial no grid ou onde terminarem no pódio e com certeza revelará exemplos de excelente desempenho durante a temporada.

Já nesta temporada, os fãs viram a maioria dos recordes na pista da Fórmula E quebrados, incluindo o maior número de ultrapassagens em uma corrida (190), mudanças de liderança na linha (20) e diferentes líderes de corrida (oito), todos alcançados na 7ª rodada do fim de semana de corrida dupla do SABIC Berlin E-Prix.

A volta mais rápida da série foi feita na 5ª rodada no E-Prix da Cidade do Cabo. Sacha Fenestraz (Nissan Formula E Team) se classificou para a pole position com velocidade média de 154,987km/h, a volta mais rápida da história da Fórmula E.

Na corrida seguinte, o Julius Baer São Paulo E-Prix 2023, Sérgio Sette Câmara (NIO 333 Racing) estabeleceu a velocidade máxima mais rápida em uma corrida de Fórmula E até o momento de 264,1 km/h.

O novo carro de corrida GEN3, que estreou nesta temporada, permitiu que os 23 pilotos que competiram na Fórmula E este ano demonstrassem suas capacidades no monoposto elétrico mais rápido, leve, potente e eficiente já construído. O GEN3 também é o primeiro carro de fórmula especificamente projetado e otimizado para corridas de rua.

''A ABB está empenhada em conduzir o progresso sustentável fora da pista, por isso é apropriado para a ABB, como líder global em tecnologia, recompensar os pilotos que fazem o maior progresso na pista''.

''Este novo prêmio reforça a parceria da ABB com a Fórmula E e destaca seu compromisso compartilhado de ultrapassar os limites da tecnologia para impulsionar o progresso'', contou Daniela Luzanin, chefe da parceria ABB Fórmula E.

''Dominar o gerenciamento de energia e maximizar a eficiência energética são habilidades vitais aos pilotos da Fórmula E, principalmente quando eles se deparam com o desafio de progredir no pelotão. As mesmas qualidades sustentam o compromisso da ABB em criar um futuro mais sustentável, como visto na ABB Fórmula E, onde o software de gerenciamento de energia ABB Ability™ OPTIMAX® está ajudando a fornecer um uso de energia mais eficiente em todos os E-Prix''.