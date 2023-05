McLaren pronta para correr em Mônaco pela primeira vez na Fórmula E

O Principado de Mônaco é um dos templos do automobilismo mundial, a ponto de fazer parte do que é chamado de Tríplice Coroa, ao lado das 500 Milhas de Indianapolis e das 24 Horas de Le Mans! E este será o desafio dos 22 pilotos e 11 equipes do Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E neste sábado (6), que marcará a estreia da McLaren em uma corrida de carros elétricos em Monte Carlo.

Em sua temporada de estreia no Mundial de Carros Elétricos, a McLaren até o momento tem feito um campeonato modesto. Em oito provas, conquistou um pódio com René Rast na corrida 2 do fim de semana em Diriyah, e ocupa a sexta colocação no campeonato de equipes.

A expectativa do time inglês, é que Mônaco possa ser a virada de chave para a atual temporada, em um palco onde a equipe viu a chegada de um novo ‘Mister Mônaco’.

Graham Hill foi o primeiro ‘Mister Mônaco’, ao vencer cinco vezes um Grande Prêmio de Fórmula 1. Parecia que o britânico jamais seria superado, até a chegada de Ayrton Senna na McLaren, em 1988. O piloto brasileiro, que já havia vencido no principado em 1987 pela Lotus, ganhou mais cinco vezes o icônico GP, entre 1989 e 1993, todas pelo time inglês.

Até os dias atuais, nenhum piloto teve mais êxito mais pelas ruas do principado do que Ayrton Senna, que possui seis vitórias. Na Fórmula E, o ‘Mister Electric’ por assim dizer é o suíço Sébastien Buemi, que venceu os dois primeiros eprix realizados em Mônaco, na primeira e terceira temporada. Jean-Éric Vergne, António Félix da Costa e Stoffel Vandoorne também estão no hall de vencedores em Monte Carlo pelo mundial de carros elétricos.

De fã a piloto pela McLaren

Em busca de seu primeiro pódio na Fórmula E, o britânico Jake Hughes é o companheiro de René Rast na NEOM McLaren. Apesar de ainda não ter conseguido terminar nenhuma prova no Top-3, Hughes já tem uma Julius Baer Pole Position nesta temporada, conquistada na corrida 2 da rodada dupla de Diriyah, na Arábia Saudita.

Apesar de ser seu primeiro ano na Fórmula E, Hughes conhece bem o circuito de rua de Mônaco, dos tempos em que correu pela FIA Fórmula 2. O piloto britânico está ansioso para correr com o GEN3 por um dos templos do automobilismo mundial.

“Sempre que você pilota em Mônaco, vale a pena. Eu corri aqui no ano passado pela Fórmula 2 e foi incrível experimentar Mônaco, uma pista que eu queria pilotar há tanto tempo. Chegando aqui neste fim de semana, é a primeira pista da Fórmula E que não terei que aprender do zero”, comentou Hughes.

O fato de ter corrido anteriormente em Mônaco não é visto como uma vantagem pelo piloto da McLaren: “É uma desvantagem menor para um novato, a maioria dos caras aqui já pilotou aqui muito mais do que eu, mas é um lugar especial.”

Para Hughes, a corrida deste fim de semana será especial por conta da realização de um sonho: o de correr pela McLaren em um dos principais templos do esporte a motor, equipe que o fez se tornar fã de automobilismo, com a chegada de Lewis Hamilton ao time de Woking.

“Para mim é muito especial, eu amo a McLaren desde que Lewis (Hamilton) estava pilotando pela equipe na F1 em 2007. Eu nunca tinha assistido a Fórmula 1 até 2007, até que Lewis veio e assinou com a McLaren, começou a ganhar corridas e no ano seguinte ganhou o campeonato. Então, eu era um fã, digamos, da minha equipe, agora é um ciclo completo, estou competindo pela NEOM McLaren na Fórmula E e é incrível.”

O E-Prix de Mônaco será realizado neste sábado, e aqui no Brasil todas as sessões terão transmissão ao vivo pelo YouTube no canal do site Grande Prêmio. O treino classificatório e a corrida serão exibidos também pela TV Bandeirantes e pelo BandSports, às 5h30 e 9h30 (horário de Brasília) respectivamente.