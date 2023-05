Fórmula E: Sérgio Sette Câmara chega a Mônaco confiante em melhoras no carro da NIO

Duas semanas após a passagem pelo Aeroporto de Tempelhof , em Berlim – Alemanha, o Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E desembarca nesta semana no mais tradicional e charmoso circuito de rua do mundo – Mônaco!

Nas ruas e avenidas que já consagraram os principais pilotos da história dos carros modernos da Geração 3 da Fórmula E irão protagonizar as disputas da nona etapa da temporada.

Competindo pela equipe NIO 333 Racing o piloto brasileiro Sérgio Sette Câmara dará início à segunda metade da temporada confiante em melhoras no seu carro GEN3, principalmente, no que tange ao ritmo de corrida.

Nas últimas rodadas, tanto no Brasil como na Alemanha, foi notória a melhora do equipamento em situação de classificação e, em Berlim, ambos os carros da NIO seguiram para a fase de duelos. Porém, em ritmo de corrida, os carros ainda se mostram mais sensíveis e, com isso, se tornam adversários fáceis para os demais concorrentes.

A pista de Mônaco, muito conhecida por todos os pilotos e dos amantes da velocidade, é exatamente a mesma utilizada nas corridas da F-1. Com um total de 3.337 metros de extensão o traçado conta com 19 curvas e se encaixa como uma luva para o formato das disputas da Fórmula E.

Como a competição dos carros elétricos tem a maioria absoluta de seus circuitos montados em vias públicas em todas as edições anteriores as ruas de Monte Carlo proporcionaram corridas muito emocionantes.

“Estou muito feliz de voltar à Mônaco e, mais ainda, num momento de crescimento do nosso desempenho na temporada. Estamos animados com as melhorias que conquistamos nas últimas duas etapas e, para cá, nosso foco será além da velocidade, a constância e confiabilidade do nosso conjunto também para a corrida", comentou Sette Câmara.

"Estamos, tanto nós pilotos como os engenheiros, estudando muito cada detalhe de onde podemos buscar performance e esperamos colocar tudo em prática na corrida deste sábado”, analisou o piloto de 24 anos.