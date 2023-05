Fórmula E: Di Grassi destaca importância do classificatório para o E-Prix de Mônaco

A primeira metade da nona temporada do Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E já foi, e neste fim de semana em Mônaco terá início a segunda metade, e a chance de uma virada de chave para muitos pilotos e equipes do grid, entre eles, o brasileiro Lucas di Grassi e sua equipe Mahindra Racing.

Depois de um início de temporada muito bom, com uma pole position e um terceiro lugar no E-Prix da Cidade do México, prova de abertura do mundial, Di Grassi não conseguiu repetir o desempenho na capital mexicana e não conseguiu mais nenhum ponto sequer.

Agora, o piloto brasileiro espera ter um bom fim de semana em Mônaco, pista que conhece bastante e que já esteve no pódio em duas oportunidades pela Fórmula E, na primeira e terceira temporada, ambas as vezes em segundo lugar. Porém, será a primeira vez da Fórmula E em Monte Carlo com o GEN3, o novo carro da categoria.

"A Fórmula E já fez provas em Mônaco com muitas ultrapassagens, em 2021, quando usávamos a geração de carro anterior à que estamos usando agora. Então, temos que ver como será com o Gen3, nosso atual equipamento, que vai estrear lá."

"Mas de qualquer forma o classificatório para o grid vai definir muito de quem terá chances de pódio nessa corrida, justamente por que as ultrapassagens são mais difíceis”, frisou o brasileiro.

Lucas di Grassi apontou que a corrida em Mônaco provavelmente terá a mesma dinâmica da última rodada realizada em Berlim, com muitas ultrapassagens, e destacou pelo menos dois pontos perfeitos para manobras de ultrapassagens, e outros dois pontos onde dependendo de quem estiver à frente, será possível arriscar.

“Apesar de serem circuitos bem distintos (Berlim e Mônaco), a dinâmica da corrida será bem semelhante, porque você terá que economizar muita energia durante a prova.”

“Provavelmente teremos dois pontos de ultrapassagem durante a corrida. A Sainte Devote (curva 1) que é o final da reta principal, e na chicane após a saída do túnel também um bom ponto por ser logo após um trecho de alta."

"Acredito que o Harpin pode ser um ponto de ultrapassagem dependendo de como os carros vão chegar lá, e ainda temos um quarto ponto que é descida do Casino, que mesmo sendo difícil, pode ser utilizado em alguns momentos para possíveis ultrapassagens. Temos dois pontos claros e mais dois possíveis, que dependerá de um erro do piloto da frente para lhe possibilitar essa oportunidade”, explicou o brasileiro.

No momento Lucas di Grassi tem 18 pontos e ocupa a 14ª posição na classificação do Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E. O piloto brasileiro foi campeão na categoria na terceira temporada, e é o recordista de pódios da história da competição, com 41 no total.