Fórmula E: Cassidy vence em Mônaco e assume a liderança do Mundial

Neste sábado (6), o GEN3, novo carro da Fórmula E, fez a sua estreia pelas ruas de Mônaco. E após 29 voltas por um dos templos do automobilismo mundial, a vitória ficou com Nick Cassidy (Envision Racing), que agora é o novo líder do campeonato.

O piloto neozelandês chegou a Mônaco apenas quatro pontos atrás do alemão Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche), largou em nono lugar e nas primeiras voltas foi escalando o pelotão até chegar a liderança na volta 15, lugar de onde não saiu mais.

Essa é a primeira vez que Cassidy assume a liderança de um campeonato mundial em sua carreira, justamente em um momento impressionante: esse foi o quinto pódio do neozelandês nas últimas seis provas desta temporada, justificando a primeira posição na tabela de classificação.

“Que vitória! Não tenho nada contra Berlim, mas vencer em Mônaco é muito especial. Fiquei feliz com o desempenho na classificação, mesmo largando em nono. Tive um bom ritmo nas primeiras voltas e tudo aconteceu da melhor maneira possível. A equipe trabalhou muito no meu carro neste fim de semana e a recompensa veio”, comentou Cassidy após a prova.

O pódio do E-Prix de Mônaco foi completado por Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) e Jake Dennis (Avalanche Andretti), e a prova terminou com a presença do safety car na pista após uma batida entre Nico Müller (ABT Cupra) e Sam Bird (Jaguar TCS Racing) na Sainte Devote.

Como foi a corrida

Considerado um dos circuitos mais difíceis de realizar ultrapassagem do automobilismo mundial, Mônaco viu que a Era Gen3 é diferente de todas as demais, com mais uma prova movimentada. Foram 116 ultrapassagens durante o eprix, um número alto para as corridas nas ruas de Monte Carlo.

Jake Hughes (NEOM McLaren) largou na Julius Baer Pole Position pela segunda vez nesta temporada, com Sacha Fenestraz (Nissan) ao seu lado na primeira fila. A largada do E-Prix de Mônaco foi tranquila e sem incidentes, com os primeiros colocados mantendo suas posições, com a exceção do brasileiro Sérgio Sette Câmara (NIO 333 Racing), que caiu da 8ª para a 10ª posição.

Em três voltas, Nick Cassidy escalou o pelotão e logo já estava em terceiro lugar. Seu compatriota Mitch Evans também conseguiu subir algumas posições e assumiu a quarta colocação. Oliver Rowland (Mahindra Racing) até conseguiu ganhar algumas posições, mas passou reto na chicane após o túnel e foi superado por alguns pilotos.

A partir da volta sete, os pilotos do pelotão da frente começaram a fazer uso do Modo Ataque, e com isso, vários pilotos assumiram a liderança por alguns instantes. Porém, dois deles se destacaram na estratégia do uso de potencia extra e conseguiram se estabelecer nas primeiras posições: Cassidy e Evans.

Na 12ª volta, Cassidy voltou à liderança da prova, seguido por Evans, Fenestraz, Dennis e Ticktum. Um impressionante Antonio Félix da Costa (TAG Heuer Porsche) surgiu na 10ª posição após ter largado na penúltima fila do grid. Porém, o piloto português acabou sendo atingido em uma disputa de posição por seu próprio companheiro de equipe, Pascal Wehrlein, e teve que ir aos boxes, caindo para as últimas posições.

Os seis primeiros colocados seguiam muito próximos e a disputa foi se intensificando a cada curva a partir da 20ª volta. Cassidy por muito pouco não perdeu a liderança para Evans, que por sua vez, era pressionado por Dennis e Fenestraz.

Duas voltas depois, Ticktum e Günther se tocaram na subida da Mirabeau em uma disputa pelo quinto lugar e o piloto alemão da Maserati MSG Racing levou a pior, batendo no guard-rail e abandonando a prova. O safety car entrou na pista para que o carro da Maserati fosse retirado.

A prova recomeçou e os dois primeiros colocados conseguiram se distanciar um pouco de Dennis. Evans esboçou alguns ataques para cima de Cassidy, mas não teve sucesso. Na penúltima volta, nova entrada de safety car após Sam Bird atingir o carro de Nico Müller na Sainte Devote, e o piloto da ABT Cupra levar a pior e ficar no guard-rail.

Com o carro de segurança na pista e sem acréscimos de voltas por já ter sido cumprido mais de 80% da prova, a corrida terminou com vitória do novo líder do mundial, Nick Cassidy, com Mitch Evans em segundo e Jake Dennis em terceiro.

Com a vitória, o piloto neozelandês da Envision Racing passa a ser o novo líder do mundial com 121 pontos. Pascal Wehrlein agora é o segundo colocado com 100 pontos. Jake Dennis vem em terceiro com 96, dois pontos a mais do que Mitch Evans. Jean-Éric Vergne, que largou em ultimo e foi o piloto que ganhou mais posições na corrida (15 no total), terminando em 7º lugar, conquistou pontos importantes na classificação do mundial, se mantendo em quinto lugar com 87 pontos.

Os brasileiros novamente terminaram fora do Top-10. Lucas di Grassi (Mahindra Racing) largou na penúltima fila e terminou na 13ª posição. Sérgio Sette Câmara (NIO 333 Racing) até largou bem, na oitava posição, mas teve um ritmo de corrida abaixo do esperado e terminou apenas na 15ª colocação.

A próxima etapa da Fórmula E será o E-Prix de Jacarta, rodada dupla nos dias 3 e 4 de junho na Indonésia.