Fórmula E: Confira a classificação atualizada após o E-Prix de Mônaco

O E-Prix de Mônaco causou mudanças significativas na tabela de classificação do Mundial, tanto de pilotos quanto no de equipes, com a vitória do neozelandês Nick Cassidy (Envision Racing).

Com a vitória em Mônaco, Cassidy agora é o novo líder do mundial de pilotos, abrindo 20 pontos de vantagem para o ex-líder Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche).

Já no mundial de equipes, a Envision Racing superou a TAG Heuer Porsche e assumiu a liderança, mostrando que a equipe britânica realmente evoluiu muito no decorrer do campeonato.

Classificação do Mundial de Pilotos após o E-Prix de Mônaco:

1º Nick Cassidy/Envision Racing – 121 pontos

2º Pascal Wehrlein/TAG Heuer Porsche – 101 pontos

3º Jake Dennis/Avalanche Andretti – 96 pontos

4º Mitch Evans/Jaguar TCS Racing – 94 pontos

5º Jean-Eric Vergne/DS Penske – 87 pontos

6º Antônio Félix da Costa/TAG Heuer Porsche – 68 pontos

7º Sam Bird/Jaguar TCS Racing – 62 pontos

8º Sébastien Buemi/Envision Racing – 61 pontos

9º Jake Hughes/NEOM McLaren – 45 pontos

10º René Rast/NEOM McLaren – 40 pontos

11º Stoffel Vandoorne/DS Penske – 28 pontos

12º Maximilian Günther/Maserati MSG Racing – 24 pontos

13º André Lotterer/Avalanche Andretti – 23 pontos

14º Sacha Fenestraz/Nissan – 19 pontos

15º Lucas di Grassi/Mahindra Racing – 18 pontos

16º Dan Ticktum/NIO 333 Racing – 18 pontos

17º Norman Nato/Nissan – 11 pontos

18º Sérgio Sette Câmara/NIO 333 Racing – 10 pontos

19º Oliver Rowland/Mahindra Racing – 9 pontos

20º Edoardo Mortara/Maserati MSG Racing – 5 pontos

21º Robin Frijns/ABT Cupra – 3 pontos

22º Nico Müller/ABT Cupra – 2 pontos

Classificação do Mundial de Equipes após o E-Prix de Mônaco:

1º Envision Racing – 182 pontos

2º TAG Heuer Porsche – 169 pontos

3º Jaguar TCS Racing – 156 pontos

4º Avalanche Andretti – 119 pontos

5º DS Penske – 115 pontos

6º NEOM McLaren – 85 pontos

7º Nissan –30 pontos

8º Maserati MSG Racing – 29 pontos

9º NIO 333 Racing – 28 pontos

10º Mahindra Racing – 27 pontos

11º ABT Cupra – 5 pontos

A próxima etapa da Fórmula E será o E-Prix de Jacarta, rodada dupla nos dias 3 e 4 de junho na Indonésia.