Race Week: saiba tudo sobre o GP de Mônaco de Fórmula 1

Após o cancelamento do GP da Emilia-Romagna por conta das enchentes que atingiram a reunião, a Fórmula 1 terá sua sexta etapa no calendário de 2023, com o GP de Mônaco. A principal categoria do automobilismo vai até as ruas de Monte Carlo para as 78 voltas de muita emoção em um dos circuitos urbanos mais tradicionais da história.

A Red Bull domina o ano até aqui com cinco vitórias: três de Max Verstappen e duas de Sérgio Pérez. O holandês é o líder com 14 pontos à frente do companheiro. A dupla da equipe pentacampeã está separada do terceiro colocado na tabela, Fernando Alonso, por 44 e 30 pontos, respectivamente.

No Mundial de construtores, a equipe austríaca sustenta confortáveis 122 pontos de vantagem sobre a Aston Martin, segunda colocada.

Horários

SEXTA-FEIRA, 26 de maio

- Treino livre 1: 8h30

- Treino livre 2: 12h

SÁBADO, 27 de maio

- Treino livre 3: 7h30

- Qualificação: 11h

DOMINGO, 28 de maio

- Corrida: 10h

GP de Mônaco (Circuito de Monte Carlo)

SEXTA ETAPA DE 2023

- Voltas: 78

- Comprimento da pista: 3.337 KM

- Pneus disponíveis: C3 duro, C4 médio, C5 macio

- Melhor volta: 1m 12s 909 (Lewis Hamilton - 2021)

- Primeiro GP: 1950

- Maior vencedor: Ayrton Senna (6)

Onde assistir

O GP de Mônaco terá transmissão dos treinos livre e classificação na Bandsports pela TV fechada. E a TV Band exibirá a classificação e a corrida.

Vêm ai?

Como foi citado à cima, Fernando Alonso vem de quatro pódios nesta temporada e busca uma vitória com sua Aston Martin neste ano. O bicampeão analisou as chances de cruzar a linha de chegada em primeiro em 2023, citando circuitos como o de Mônaco, favorável para um bom rendimento de seu AMR23.

“Acho que sim (é possível vencer). Espero que em breve, não sei. Parecemos ter um carro que talvez não seja o mais rápido nas retas. Precisamos melhorar isso, mas somos muito bons nas curvas. Acho que há chances nas pistas com menores velocidades do campeonato. Mônaco, Budapeste, Singapura. No momento, podemos botar nossas esperanças nesse tipo de circuito”, declarou o espanhol.

Foto: Divulgação / Aston Martin

Paciência para chegar ao domínio

Atual campeã de construtores e também bicampeã de pilotos, a Red Bull segue dominando a F1 em 2023, no entanto, nem sempre foi assim nos últimos anos. Recentemente, a principal categoria do automobilismo foi dominada pela Mercedes, desde o início da era dos motores híbridos (2014) até 2021.

O atual bicampeão Max Verstappen, a espera pelo sucesso da equipe austríaca em meio ao êxito rival ensinou-lhe a ter paciência, ajudando até mesmo no amadurecimento do jovem piloto holandês.

“Nunca tive dúvidas (sobre o projeto da Red Bull), mas você tem que ser paciente. Acho que aprendi a ter muita paciência ao longo dos anos, mas sempre acreditei no projeto pela forma que via as pessoas trabalhando, e quão motivadas elas estavam para realmente retornar ao topo”, disse Max.