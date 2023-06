Fórmula E: Wehrlein segura pressão de Dennis e vence corrida 1 de Jacarta

Neste sábado (03) foi realizada a primeira das duas provas da nona temporada do Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E em Jacarta, na Indonésia. E depois de ter visto a liderança do mundial de pilotos e equipes escaparem na prova anterior realizada em Mônaco, a TAG Heuer Porsche voltou a vencer, com Pascal Wehrlein recebendo a bandeira quadriculada em primeiro após 36 voltas.

Essa foi a terceira vitória de Wehrlein na temporada, a quarta da equipe TAG Heuer Porsche, e a quinta de um carro com powertrain da montadora alemã. Com o resultado obtido neste sábado, a Porsche volta à liderança do mundial de equipes, enquanto Wehrlein se aproxima de Nick Cassidy, que segue na ponta da tabela de classificação do mundial de pilotos.

“É uma sensação incrível! Claro que a classificação foi importante e muito melhor do que nas ultimas corridas. Agradeço muito a equipe, pois o carro estava incrível hoje. Não foi tão fácil gerenciar energia, os pilotos que estavam atrás de mim tinham um pouco mais, mas fui sobrevivendo da forma que era possível, mas estou feliz por voltar ao topo e ansioso pela corrida de amanhã”, comentou Wehrlein após a prova, agora apenas três pontos atrás de Cassidy.

Jake Dennis (Avalanche Andretti) terminou em segundo, após uma intensa disputa com Wehrlein pela vitória em Jacarta, repetindo os duelos entre os dois pilotos nas duas primeiras provas da temporada. O pódio foi completado por Maximilian Günther (Maserati MSG Racing), que dominou todas as sessões de treinos livres e largou na Julius Baer Pole Position.

Como foi a corrida

A largada da 10ª etapa do mundial de carros elétricos foi sem incidentes. Günther conseguiu se manter na ponta, enquanto Dennis acabou sendo superado por Wehrlein e Stoffel Vandoorne (DS Penske).

Sébastien Buemi (Envision Racing) teve problemas na largada e caiu para as ultimas posições. Os brasileiros Sérgio Sette Câmara (NIO 333 Racing) e Lucas di Grassi (Mahindra Racing) largaram nas últimas posições e se mantiveram em 19º e 20º após a largada.

Wehrlein assumiu a ponta na volta 4, enquanto Vandoorne foi o primeiro do pelotão da frente a ativar o Modo Ataque, que nesta prova teve oito minutos de duração para o piloto usar em duas ativações da potência extra.

A partir da volta 5, os demais pilotos do pelotão da frente começaram a ativar o Modo Ataque e com isso, Wehrlein e Gunther foram “revezando” a liderança da prova. Assim como ocorreu em provas anteriores, os pilotos optaram por usar a potência extra já nas primeiras voltas.

Na volta 12, Günther ativou pela segunda vez o Modo Ataque e com isso, Wehrlein voltou a liderança, seguindo pelo piloto alemão da Maserati.

Dennis, que havia caído para o quarto lugar, partiu para o ataque e superou Vandoorne na volta 18. Um pouco mais atrás, o líder do mundial Nick Cassidy surgiu em sexto lugar após ter largado em 10º.

Na volta 20, Cassidy resolveu atacar Jean-Eric Vergne (DS Penske), porém o francês se defendeu mesmo por fora na curva e os dois se tocaram na disputa pela quinta colocação. No pelotão da frente, Dennis superou Günther e assumiu o segundo lugar.

Embalado pelas duas ultrapassagens anteriores, Dennis partiu para o ataque para cima de Wehrlein, mas o piloto da Porsche não facilitou e fechou a porta. Com isso, Günther encostou e por pouco não ultrapassou Dennis.

René Rast que ocupava a nona colocação, rodou sozinho e com isso saiu da zona de pontuação, perdendo posições para Sam Bird (Jaguar TCS Racing) e Antonio Félix da Costa (TAG Heuer Porsche).

Na volta 34, um duelo entre os carros da Jaguar causou uma bandeira amarela na curva 1, com Mitch Evans sofrendo um toque de Sam Bird e levando a pior ao rodar e abandonar a prova. Na volta seguinte, foi a vez de Jake Hughes (NEOM McLaren) dar um toque em Bird, que acabou rodando e caindo para a última posição.

Dennis partiu para o ataque pela vitória na ultima volta, mas Wehrlein conseguiu se defender e receber a bandeirada em primeiro. Günther completou o top-3.

Os pilotos brasileiros novamente ficaram de fora do top-10 e sem marcar pontos nesta etapa. Lucas di Grassi terminou a prova em 14º, enquanto Sérgio Sette Câmara ficou apenas na 18ª posição.

A próxima etapa da Fórmula E será neste domingo (04) no circuito de rua internacional de Jacarta. A previsão é de chuva para a prova, e a largada está programada para às 05h (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo pela Band TV e no YouTube do site do Grande Prêmio.

Confira abaixo o resultado final da corrida 1 em Jacarta neste sábado:

1º Pascal Wehrlein/TAG Heuer Porsche

2º Jake Dennis/Avalanche Andretti

3º Maximilian Günther/Maserati MSG Racing

4º Stoffel Vandoorne/DS Penske

5º Jean-Eric Vergne/DS Penske

6º Edoardo Mortara/Maserati MSG Racing

7º Nick Cassidy/Envision Racing

8º Antônio Félix da Costa/TAG Heuer Porsche

9º Robin Frijns/ABT Cupra

10º Jake Hughes/NEOM McLaren

11º Nico Müller/ABT Cupra

12º Norman Nato/Nissan

13º Dan Ticktum/NIO 333 Racing

14º Lucas di Grassi/Mahindra Racing

15º René Rast/NEOM McLaren

16º David Beckmann/Avalanche Andretti

17º Sérgio Sette Câmara/NIO 333 Racing

18º Roberto Merhi/Mahindra Racing

19º Sacha Fenestraz/Nissan

20º Sébastien Buemi/Envision Racing

DNF – Sam Bird/Jaguar TCS Racing

DNF – Mitch Evans/Jaguar TCS Racing