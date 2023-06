Fórmula E: Confira a classificação do Mundial após a corrida 1 em Jacarta

Depois de ter dominado as primeiras corridas da 9ª temporada da Fórmula E, Pascal Wehrlein e a TAG Heuer Porsche viram o surgimento da Jaguar com sua equipe principal e a Envision Racing, e acabou perdendo a liderança tanto do Mundial de Pilotos quanto do de Equipes.

Mas se enganou quem achou que a equipe alemã estaria ficando de fora da luta pelo título, pois neste sábado (03) a Porsche voltou ao lugar mais alto do pódio, com Wehrlein, que conquistou sua terceira vitória na temporada e agora está apenas três pontos atrás do líder, Nick Cassidy (Envision Racing).

No Mundial de Equipes, a TAG Heuer Porsche voltou a liderança, superando a Envision Racing, enquanto a Jaguar TCS Racing teve um péssimo início de fim de semana em Jacarta e além de não marcar nenhum ponto, viu a aproximação de Avalanche Andretti e DS Penske.

Classificação do Mundial de Pilotos após a corrida 1 em Jacarta:

1º Nick Cassidy/Envision Racing – 129 pontos

2º Pascal Wehrlein/TAG Heuer Porsche – 126 pontos

3º Jake Dennis/Avalanche Andretti – 114 pontos

4º Jean-Eric Vergne/DS Penske – 97 pontos

5º Mitch Evans/Jaguar TCS Racing – 94 pontos

6º Antônio Félix da Costa/TAG Heuer Porsche – 72 pontos

7º Sam Bird/Jaguar TCS Racing – 62 pontos

8º Sébastien Buemi/Envision Racing – 61 pontos

9º Jake Hughes/NEOM McLaren – 46 pontos

10º Maximilian Günther/Maserati MSG Racing – 42 pontos

11º René Rast/NEOM McLaren – 40 pontos

12º Stoffel Vandoorne/DS Penske – 40 pontos

13º André Lotterer/Avalanche Andretti – 23 pontos

14º Sacha Fenestraz/Nissan – 19 pontos

15º Lucas di Grassi/Mahindra Racing – 18 pontos

16º Dan Ticktum/NIO 333 Racing – 18 pontos

17º Edoardo Mortara/Maserati MSG Racing – 13 pontos

18º Norman Nato/Nissan – 11 pontos

19º Sérgio Sette Câmara/NIO 333 Racing – 10 pontos

20º Oliver Rowland/Mahindra Racing – 9 pontos

21º Robin Frijns/ABT Cupra – 5 pontos

22º Nico Müller/ABT Cupra – 2 pontos

Classificação do Mundial de Equipes após a corrida 1 em Jacarta:

1º TAG Heuer Porsche – 198 pontos

2º Envision Racing – 189 pontos

3º Jaguar TCS Racing – 156 pontos

4º Avalanche Andretti – 137 pontos

5º DS Penske – 137 pontos

6º NEOM McLaren – 86 pontos

7º Maserati MSG Racing – 55 pontos

8º Nissan –30 pontos

9º NIO 333 Racing – 28 pontos

10º Mahindra Racing – 27 pontos

11º ABT Cupra – 7 pontos