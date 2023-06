Fórmula E: Maximilian Günther vence corrida 2 em Jacarta

Neste domingo (04) a Maserati MSG Racing conquistou sua primeira vitória na Fórmula E, em um dia perfeito para o alemão Maximilian Günther em Jacarta. O piloto alemão, que liderou todas as sessões de treinos no fim de semana, conseguiu impor um bom ritmo de corrida e recebeu a bandeira quadriculada após 38 voltas.

Foi a quarta vitória de Max Günther na Fórmula E, em um fim de semana onde ele conquistou as duas Julius Baer Pole Position do Gulavit Jakarta E-Prix 2023. Enquanto na corrida 1, o piloto alemão terminou a prova em terceiro, neste domingo conseguiu vencer com certa tranquilidade a partir da segunda metade da prova.

“A equipe evoluiu muito nas ultimas etapas e conseguimos ter um bom fim de semana em Jacarta. Nas outras corridas não conseguimos ter um bom acerto, mas aqui tudo funcionou como deveria ser e conseguimos correr tranquilamente. Na Fórmula E é preciso sempre manter os pés no chão, as coisas podem mudar rapidamente, então é importante aproveitar este momento. Em Jacarta foi possível maximizar o nosso potencial”, explicou Günther após a prova.

Assim como na corrida 1, o segundo lugar ficou novamente com Jake Dennis (Avalanche Andretti), em um fim de semana onde o piloto britânico entrou definitivamente na luta pelo título, assumindo a vice-liderança do mundial de pilotos, ficando apenas um ponto atrás de Pascal Wehrlein, que retornou ao topo da tabela de classificação. O pódio foi completado por Mitch Evans (Jaguar TCS Racing).

Como foi a corrida

Antes mesmo da largada, dois carros abandonaram a prova por conta de problemas que as equipes não conseguiram solucionar. Sérgio Sette Câmara (NIO 333 Racing) e Sam Bird (Jaguar TCS Racing) não largaram e ficaram de fora da corrida 2 de Jacarta.

A largada foi sem incidentes, com Max Günther largando na pole position e conseguiu se manter a frente, seguido por Dennis e Evans. De olho na tabela de classificação do mundial de pilotos, Pascal Wehrlein e Nick Cassidy (Envision Racing) também conseguiram se manter em suas respectivas posições de largada, 6º e 10º lugar.

Na volta 4, Günther foi o primeiro piloto a fazer a ativação do Modo Ataque e com isso, caiu para a terceira colocação. Na volta seguinte, foi a vez de Dennis atiçar a potência extra e conseguiu voltar a frente do piloto alemão da Maserati.

Substituto de André Lotterer na Avalanche Andretti neste fim de semana em Jacarta, David Beckmann abandonou a prova com problemas no carro após levar a pior em uma disputa com o brasileiro Lucas di Grassi (Mahindra Racing), no qual ele acabou batendo no muro de proteção e danificando parte do carro.

Evans ativa o Modo Ataque e cai para terceiro, mas logo parte para cima de Günther e assume a segunda colocação na volta 9, mas na volta seguinte o piloto alemão recupera a posição. Um pouco mais atrás, Edoardo Mortara com a outra Maserati assume a quarta colocação em uma manobra perfeita para cima de Stoffel Vandoorne (DS Penske).

Na volta 15, Mortara erra a ativação do modo ataque e caí para sexto. Mais a frente, Günther e Dennis ativam a potência extra, e desta vez é o piloto alemão da Maserati que leva a melhor e consegue voltar a frente do adversário.

Em luta direta pela liderança do mundial de pilotos, Cassidy arriscou uma ultrapassagem para cima de Wehrlein e acabou levando a pior, danificando a asa dianteira e caindo para as ultimas posições.

No pelotão da frente, Günther abriu uma vantagem de pouco mais de dois segundos para Dennis, conseguindo ter uma maior tranquilidade na prova. Por sua vez, o piloto da Andretti também abriu uma boa vantagem em relação a Mitch Evans, terceiro colocado.

Na volta 33, os dois carros da Nissan deixaram Vandoorne para trás. Na sequencia, as duas Porsche e o Mortara também ultrapassaram o atual campeão da Fórmula E.

No fim, vitória de Günther, seguido por Jake Dennis e Mitch Evans. Pascal Wehrlein terminou a corrida em sexto e volta a liderança do mundial de pilotos, com apenas um ponto de vantagem em relação a Dennis, que agora é o vice-líder. Cassidy caiu para a terceira colocação, seguido por Mitch Evans, restando cinco provas para o término da temporada.

O piloto brasileiro Lucas di Grassi novamente ficou fora do top-10, terminando a corrida na 14ª posição, mesmo resultado que havia obtido na corrida 1 realizada no sábado.

A próxima etapa da Fórmula E será inédito para a categoria: Portland, que pela primeira vez vai receber o mundial de carros elétricos. A prova será realizada no dia 24 de junho, nos Estados Unidos.

Confira abaixo o resultado final da corrida 2 em Jacarta neste domingo:

1º Maximilian Günther/Maserati MSG Racing

2º Jake Dennis/Avalanche Andretti

3º MItch Evans/Jaguar Racing

4º Sacha Fenestraz/Nissan

5º Norman Nato/Nissan

6º Pascal Wehrlein/TAG Heuer Porsche

7º Antonio Félix da Costa/TAG Heuer Porsche

8º Edoardo Mortara/Maserati MSG Racing

9º Stoffel Vandoorne/DS Penske

10º Sébastien Buemi/Envision Racing

11º Dan Ticktum/NIO 333 Racing

12º Nico Müller/ABT Cupra

13º Robin Frijns/ABT Cupra

14º Lucas di Grassi/Mahindra Racing

15º René Rast/NEOM McLaren

16º Jean-Eric Vergne/DS Penske

17º Roberto Merhi/Mahindra Racing

18º Nick Cassidy/Envision Racing

DNF - Jake Hughes/NEOM McLaren

DNF - David Beckmann/Avalanche Andretti

DNF – Sam Bird/Jaguar TCS Racing

DNF – Sérgio Sette Câmara/NIO 333 Racing