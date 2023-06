Fórmula E: Briga pelo título intensifica após rodada dupla de Jacarta; confira a classificação

Conhecida por ser uma categoria com equilíbrio pela disputa do título, a Fórmula E manteve a risca a tradição para a nona temporada, e após a rodada dupla de Jacarta, a luta pelo título ficou ainda mais intensa, com quatro pilotos em boas condições de conquista, restando apenas cinco provas para o término do campeonato.

Pascal Wehrlein voltou ao topo da tabela de classificação, mas está apenas um ponto a frente de Jake Dennis, que conquistou dois pódios neste fim de semana e voltou de vez a luta pelo título pela temporada.

Nick Cassidy, que chegou em Jacarta na liderança do campeonato, agora é terceiro colocado, mas também está próximo dos dois primeiros colocados. Seu compatriota, Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) também conquistou pontos importantes neste fim de semana e segue na batalha.

No mundial de equipes, a TAG Heuer Porsche conseguiu abrir um pouco de vantagem para a Envision Racing, mas a disputa pelo título também segue em aberto. O fim de semana em Jacarta foi perfeito pra a Maserati MSG Racing, que depois de um tenebroso início de campeonato, agora ocupa a sexta colocação, graças a memorável atuação de Max Günther na Indonésia, onde estava praticamente imbatível.

Classificação do Mundial de Pilotos após a corrida 2 em Jacarta:

1º Pascal Wehrlein/TAG Heuer Porsche – 134 pontos

2º Jake Dennis/Avalanche Andretti – 133 pontos

3º Nick Cassidy/Envision Racing – 129 pontos

4º Mitch Evans/Jaguar TCS Racing – 109 pontos

5º Jean-Eric Vergne/DS Penske – 97 pontos

6º Antônio Félix da Costa/TAG Heuer Porsche – 78 pontos

7º Maximilian Günther/Maserati MSG Racing – 70 pontos

8º Sam Bird/Jaguar TCS Racing – 62 pontos

9º Sébastien Buemi/Envision Racing – 62 pontos

10º Jake Hughes/NEOM McLaren – 46 pontos

11º Stoffel Vandoorne/DS Penske – 42 pontos

12º René Rast/NEOM McLaren – 40 pontos

13º Sacha Fenestraz/Nissan – 31 pontos

14º André Lotterer/Avalanche Andretti – 23 pontos

15º Norman Nato/Nissan – 21 pontos

16º Lucas di Grassi/Mahindra Racing – 18 pontos

17º Dan Ticktum/NIO 333 Racing – 18 pontos

18º Edoardo Mortara/Maserati MSG Racing – 17 pontos

19º Sérgio Sette Câmara/NIO 333 Racing – 10 pontos

20º Oliver Rowland/Mahindra Racing – 9 pontos

21º Robin Frijns/ABT Cupra – 5 pontos

22º Nico Müller/ABT Cupra – 2 pontos

Classificação do Mundial de Equipes após a corrida 2 em Jacarta:

1º TAG Heuer Porsche – 212 pontos

2º Envision Racing – 190 pontos

3º Jaguar TCS Racing – 171 pontos

4º Avalanche Andretti – 156 pontos

5º DS Penske – 139 pontos

7º Maserati MSG Racing – 87 pontos

6º NEOM McLaren – 86 pontos

8º Nissan –52 pontos

9º NIO 333 Racing – 28 pontos

10º Mahindra Racing – 27 pontos

11º ABT Cupra – 7 pontos