Daria certo? Toto Wolff revela arrependimento por não contratar Max Verstappen para Mercedes em 2014

Hoje é difícil imaginar Max Verstappen e a Red Bull separados. O casamento perfeito entre piloto e equipe rendeu ao time austríaco o retorno ao topo da Fórmula 1, conquistando dois campeonatos de pilotos consecutivos em 2021 e 2022, após oito anos de jejum. No entanto, a realidade poderia ter sido diferente, já que o bicampeão tentou estrear na categoria pela Mercedes no início de sua carreira, uma negativa da qual o chefe da equipe, Toto Wolff, agora se arrepende.

Em uma entrevista recente, Wolff admitiu que se arrepende de ter perdido a oportunidade de contratar Verstappen. No entanto, na época, a Mercedes já estava satisfeita com seus dois pilotos, Nico Rosberg e Lewis Hamilton. Quando Rosberg deixou a equipe, Valtteri Bottas foi a escolha natural para substituí-lo, enquanto Verstappen já não estava mais disponível.

"Se eu me arrependo de ter perdido Max? Com certeza. Mas naquela época isso não era uma opção, tínhamos dois pilotos com os quais eu estava extremamente feliz, Nico e Lewis, e quando Nico saiu, Valtteri Bottas era a opção e Max nem estava mais disponível", afirmou o chefe de equipe da Mercedes.

Verstappen estreou na Fórmula 1 em 2015 pela Toro Rosso (atual AlphaTauri), equipe "irmã" da Red Bull. Antes disso, ele havia se juntado à Academia de Pilotos da Red Bull em 2014, enquanto competia na Fórmula 3.

Wolff também revelou que teve duas conversas com o pai de Verstappen, Jos Verstappen, e seu empresário, Huub Rothengatter, quando eles o visitaram em seu escritório em Brackley. Eles também se encontraram novamente quando Max e Jos visitaram Wolff em sua casa em Viena. Durante essas conversas, discutiram o futuro de Verstappen por várias horas.

"Falei com Jos (Verstappen, pai de Max) e Huub Rothengatter (empresário do ex-piloto) quando eles foram ao meu escritório em Brackley, e isso deve ter sido quando Max estava no kart ou pouco antes da Fórmula 3 (entre 2013 e 2014). E depois conversamos novamente quando Max e Jos me visitaram na minha casa em Viena. Passamos algumas horas discutindo seu futuro", recorda Wolff.

"Naquela época não havia um grande entusiasmo em torno de Max, porque ele e a Van Amersfoort não estavam vencendo. Esteban foi campeão em um carro mais competitivo. As pessoas sabiam que Max tinha um caminho promissor pela frente mas naquele momento não estava claro que ele era tão bom. Tivemos Lewis; antes, Michael Schumacher e, antes disso, (Ayrton) Senna. Quem será o próximo? Na época não estava claro que Max ocuparia esse lugar", continuou.

Apesar de não ter conseguido a oportunidade na Mercedes, Verstappen encontrou seu lugar na Red Bull Racing e se tornou uma das estrelas mais brilhantes da Fórmula 1. Sua parceria com a equipe tem sido incrivelmente bem-sucedida, levando a Red Bull de volta ao topo da categoria.

Foto: Divulgação / Red Bull Racing

Daria certo? Como seria a Mercedes com Verstappen atualmente?

Enquanto a Mercedes continua sua batalha com a Red Bull pelo campeonato de construtores, é impossível não se questionar como teria sido a equipe alemã com Verstappen em seu lineup. No entanto, o destino seguiu um caminho diferente para ambos, e tanto a Mercedes quanto Verstappen encontraram sucesso em suas respectivas trajetórias.

"Talvez não. E Lewis é da Mercedes desde sempre, então essa pergunta difícil (substituir o britânico) eu nunca precisei fazer. Depois disso, sempre tivemos um contato amigável, mas nunca discutimos sobre pilotagem", finalizou o gestor.