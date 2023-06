Com retorno a São Paulo, Fórmula E revela calendário provisório da próxima temporada

Nesta terça-feira (20) a Fórmula E revelou um calendário provisório da próxima temporada do mundial de carros elétricos. Com 17 etapas previstas, o campeonato retornará a São Paulo e terá pelo menos uma nova cidade: Tóquio, capital do Japão.

O calendário provisório da 10ª temporada divulgado pela Fórmula E e pela Fédération Internationale de L'Automobile (FIA) após ratificação pelo Conselho Mundial de Automobilismo da FIA e com o apoio das ASNs (Autoridades Esportivas Nacionais) locais de cada cidade-sede, contará com 17 etapas, sendo que 13 delas já estão com locais confirmados.

Assim como foi no campeonato atual, a próxima temporada do Campeonato Mundial ABB FIA Formula E começará na Cidade do México. A prova está marcada para o sábado, 13 de janeiro. Três rodadas do calendário provisório de 17 estão listadas como TBD (a serem confirmadas), enquanto a Fórmula E continua discussões avançadas com uma série de possíveis cidades-sede em locais icônicos.

Em 16 de março, a Fórmula E retorna a São Paulo, onde na atual temporada realizou com sucesso a sua corrida inaugural no Brasil. O Sambódromo do Anhembi novamente terá os 22 carros da categoria acelerando pela passarela do samba na capital paulista.

''O calendário representa nossa missão contínua de criar uma programação dinâmica de novas cidades que sediarão corridas pela primeira ou segunda vez, como Tóquio, São Paulo e Portland, ao lado de anfitriões estabelecidos como Berlim, Roma, Londres, Mônaco, Diriyah e agora Jacarta'', comentou Alberto Longo, cofundador e diretor de campeonatos da Fórmula E.

A corrida em Tóquio no sábado, 30 de março de 2024, será o primeiro evento de um campeonato mundial de automobilismo sancionado pela FIA realizado na capital japonesa. Vinte e dois pilotos de 11 equipes competirão com o inovador carro de corrida GEN3 – o carro de corrida elétrico mais rápido, leve, potente e eficiente já construído – nas ruas ao redor do centro de convenções Tokyo Big Sight, localizado na orla da Baía de Tóquio.

A Fórmula E e o Governo Metropolitano de Tóquio têm trabalhado juntos para trazer a corrida para a cidade para apoiar a iniciativa Zero Emission Vehicle (ZEV), parte da estratégia Zero Emission Tokyo. A cidade tem um plano de ação climática que visa atingir emissões líquidas zero de CO2 até 2050.

"Estou muito feliz com a decisão oficial de que Tóquio sediará uma corrida de Fórmula E em março de 2024. Centrando-se na disseminação do uso de veículos de emissão zero, o Governo Metropolitano de Tóquio está acelerando ações em todos os domínios para promover a Zero Emission Tokyo, uma cidade ambientalmente avançada que não emite dióxido de carbono. A Fórmula E é realizada nas principais cidades do mundo como uma corrida de carros elétricos que não emitem gases ou ruído do motor", disse a Governadora de Tóquio, Yuriko Koike.

"Esta corrida será realizada em torno do Tokyo Big Sight, na área da baía de Tóquio, onde os desenvolvimentos estão em andamento para se tornar uma cidade sustentável para a próxima geração. Vamos todos ver de perto o dinamismo desta prova que será disputada pela primeira vez no Japão e torcer pelos pilotos''.

''A corrida não apenas aumentará o impulsionamento para a disseminação de veículos de emissão zero, mas também proporcionará uma oportunidade maravilhosa de aumentar a presença internacional de Tóquio, mostrando as atrações de nossa cidade para o mundo. Tóquio unirá forças com os organizadores para garantir o sucesso da prova''.

Mais datas de 2024

Neste fim de semana, a Fórmula E estreará em Portland, Oregon, e retornará na próxima temporada, quando a cidade dos EUA será sede da última corrida internacional antes do campeonato terminar em Londres no final de julho.

Berlim, na Alemanha, manterá seu recorde como a única cidade a sediar um E-Prix em todas as dez temporadas do campeonato, consolidando sua reputação como um local popular para pilotos e fãs que testemunharam um recorde de 190 ultrapassagens e 23 mudanças de liderança na 7ª etapa desta temporada.

Diriyah (Arábia Saudita) sediará novamente a única corrida noturna dupla no calendário, enquanto Mônaco, Roma (Itália) e Jacarta (Indonésia) completam o calendário das cidades-sede nomeadas.

''Tóquio será um destaque da nossa histórica décima temporada. Também estamos em discussões avançadas com muitas outras cidades icônicas do mundo que desejam sediar uma corrida de Fórmula E e criar eventos de automobilismo de grande sucesso conosco. Esperamos que isso se reflita no calendário atualizado que será publicado ainda este ano'', contou o CEO da Fórmula E, Jeff Dodds.

Confira abaixo o calendário:

Etapa 01 - 13/01/2024 - Cidade do México, México

Etapas 2 & 3 - 26 e 27/01/2024 - Diriyah, Árabia Saudita

Etapa 04 - 10/02/2024 - local a confirmar

Etapa 05 - 24/02/2024 - local a confirmar

Etapa 06 - 16/03/2024 - São Paulo, Brasil

Etapa 07 - 30/03/2024 - Tóquio, Japão

Etapas 8 & 9 - 13 e 14/04/2024 - Roma, Itália

Etapa 10 - 27/04/2024 - Monte Carlo, Mônaco

Etapas 11 & 12 - 11 e 12/05/2024 - Berlim, Alemanha

Etapa 13 - local a confirmar - 25/05/2024

Etapa 14 - 08/06/2024 - Jacarta, Indonésia

Etapa 15 - 29/06/2024 - Portland, Estados Unidos

Etapas 16 & 17 - 20 e 21/07/2024 - Londres, Reino Unido