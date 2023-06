Fórmula E: Sette Câmara chega a Portland animado para mais um desafio

Neste fim de semana será realizada a antepenúltima rodada da temporada 2023 da Fórmula E, com a realização da 13ª etapa da competição. Os 22 pilotos que participam da principal categoria de carros elétricos do planeta desembarcam em Portland, nos Estados Unidos, de olho na reta final do Mundial.

O brasileiro Sérgio Sette Câmara chega com ânimo renovado para mais um desafio. Junto à equipe NIO 333 Racing, o jovem de Belo Horizonte se preparou bastante em testes de simulador e acredita que terá nesta etapa a chance de extrair o melhor desempenho do seu GEN3 no traçado mais veloz do calendário.

Diferente do que acontece em praticamente todas as rodadas do Campeonato Mundial, onde as corridas são disputadas em circuitos de rua, em Portland a Fórmula E irá competir em um autódromo. Tradicionalmente, o Portland International Raceway recebe as provas da Fórmula Indy, e os pilotos estão animados para extrair a máxima potência de seus carros e usufruir de alguns benefícios que normalmente eles não têm disponíveis como uma pista larga e generosas áreas de escape.

“Estou animado em voltar a correr em um autódromo. Nos circuitos permanentes temos o benefício de usufruir de pistas largas e, no caso de necessidade, uma área de escape é sempre bem-vinda. Fora isso a pista é bem veloz e me identifico muito com esse tipo de circuito", comentou Sérgio Sette Câmara.

"Nossa equipe tem evoluído bastante o desempenho dos carros e, principalmente em situações de classificação, estamos vários passos à frente do que no início da temporada. Nosso grande desafio ainda é o gerenciamento de energia durante as corridas, porém, com base em nossos testes de simulador, acredito que aqui em Portland poderemos encontrar uma situação que nos favoreça”, explicou o piloto brasileiro da NIO.

Devido ao fuso horário a programação em Portland terá horários bem atrativos para o público brasileiro que poderá acompanhar as atividades na noite de sexta-feira – primeiro treino e, tarde e noite de sábado – treino 2, classificação e E-Prix. Todas as atividades serão transmitidas pelo canal do site Grande Prêmio, no YouTube. Além disso, a corrida será exibida pelo BandSports e no App Band Play.

Programação do E-Prix de Portland

Sexta-feira, 23 de junho de 2023

Treino Livre 1 – 21h (Transmissão no YouTube do site do Grande Prêmio)

Sábado, 24 de junho de 2023

Treino Livre 2 – 14h30 (Transmissão no YouTube do site do Grande Prêmio)

Treino Classificatório – 16h40 (Transmissão no YouTube do site do Grande Prêmio)

Largada/Corrida – 21h – Transmissão no YouTube do site do Grande Prêmio e no BandSports)

* VT da prova na Band TV no domingo (25) às 02h

** horário de Brasília