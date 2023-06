Fórmula E apresenta GEN3 com pintura especial desenhada por Jaden Smith

Foi revelado nesta quinta-feira (22) em Portland um carro de corrida da Fórmula E com um design exclusivo idealizado pelo rapper, cantor e estilista Jaden Smith, promovendo o Southwire Portland E-Prix 2023, prova que será realizada neste sábado (24).

A colaboração entre Jaden e a Fórmula E - o primeiro esporte no mundo a ser net-zero desde o início - foi revelada ao público pela primeira vez esta noite para comemorar a estreia do Campeonato Mundial ABB FIA Formula E em Oregon neste fim de semana.

Jaden é um ávido fã do esporte mais sustentável do mundo desde que participou de uma corrida de Fórmula E no Brooklyn, em Nova York, na temporada passada.

Agora, ele levou seu apoio à Fórmula E a um outro nível ao criar um design exclusivo para o GEN3 - o carro de corrida elétrico mais rápido, leve, potente e eficiente já construído.

Os milhares de fãs que marcarão presença no Southwire Portland E-Prix no próximo sábado terão a chance de ver o carro de perto quando ele for exibido na Allianz Fan Village da Fórmula E no Portland International Raceway.

Antes disso, os torcedores de futebol que assistiram ao jogo do Portland Timbers na noite de quarta-feira (21) tiveram a oportunidade de ver em primeira mão a pintura exclusiva quando o carro parou no estádio do Timbers, o Providence Park.

O conceito do design reflete o amor de Jaden pelas artes e pela erudição, e foi criado com uma estética pela qual ele é apaixonado. A iconografia utilizada é uma coleção de elementos gráficos especificamente destinados a mostrar a interseção da criatividade artística e a exploração do mundo ao nosso redor através da busca e amor pelo conhecimento.

A inspiração para o design exclusivo é estritamente pessoal. Inclui assuntos acadêmicos que cativaram o interesse de Jaden, como história mundial, matemática e física, além da Mystery School - a biblioteca e centro de aprendizado de Jaden, que serve como uma plataforma para palestrantes convidados educarem a comunidade em uma ampla gama de tópicos, de sustentabilidade a matemática.

O foco de Jaden em melhorar os padrões educacionais e o desenvolvimento social reflete o próprio compromisso da Fórmula E com a diversidade e os jovens por meio de seu programa FIA Girls on Track, a parceria com a UNICEF, e os investimentos em projetos de sustentabilidade e envolvimento da comunidade das cidades-sede que recebem as etapas do mundial de carros elétricos.