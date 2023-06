Fórmula E: Jake Dennis crava a pole position em Portland e é o novo líder do mundial

E o sábado começou ótimo para a Avalanche Andretti, equipe que está correndo em casa neste fim de semana da Fórmula E em Portland. Jake Dennis superou Sacha Fenestraz (Nissan) na disputa pela pole position e além de garantir o lugar de honra no grid de largada, agora é líder do mundial.

Dennis chegou a Portland apenas um ponto atrás do então líder do campeonato, o alemão Pascal Wehrlien (TAG Heuer Porsche). E no treino classificatório, o piloto britânico da Avalanche Andretti viu seus adversários diretos pela liderança do mundial ficando de fora dos playoffs, enquanto ele seguiu avançando de fase até a final, onde superou Sacha Fenestraz (Nissan) com o tempo de 1min08s931.

Os principais adversários de Dennis pela liderança dio campeonato estão na parte de trás do grid. Nick Cassidy (Envision Racing) largará na 10ª posição, enquanto o ex-líder Pascal Wehrlein larga apenas em 18º. Mitch Evans sequer treinou e vai sair da 20ª posição. Os brasileiros também não foram bem no classificatório: Lucas di Grassi (Mahindra Racing) larga em 13º, enquanto Sérgio Sette Câmara (NIO 333 Racing) sai em 19º.

Como foi o treino

No Grupo A, boa parte da sessão foi dominada pelos carros da Nissan, que estão entre os mais rápidos do fim de semana em Portland. Sacha Fenestraz foi o mais rápido do grupo, seguido por Jean-Eric Vergne (DS Penske), Norman Nato (o outro carro da equipe japonesa) e Maximilian Günther (Maserati MSG Racing).

Já no Grupo B, a expectativa estava em cima das NEOM McLaren, que usam powertrain da Nissan. E de fato os dois carros do time de Woking avançaram, com René Rast em primeiro e Jake Hughes em terceiro. Entre os companheiros de equipe, ficou Jake Dennis, com Antonio Félix da Costa (TAG Heuer Porsche) completando os quatro que avançaram aos playoffs.

Antes do início das quartas de final, a DS Penske anunciou que seus dois carros vão largar dos boxes. Ainda assim, JEV foi para a disputa com Norman Nato, e acabou sendo eliminado pelo piloto da Nissan. O outro carro da montadora japonesa pilotado por Sacha Fenestraz também levou a melhor na disputa com Max Günther.

Do outro lado das quartas de final, no duelo de "Jakes", quem levou a melhor foi o piloto da Avalanche Andretti, que derrotou o adversário da NEOM McLaren. Por sua vez, René Rast não deu chances para o piloto português da Porsche, e avançou para as semifinais.

Nas semifinais, os duelos foram bem equilibrados. Na batalha entre os dois carros da Nissan, Sacha Fenestraz superou o companheiro de equipe. Na outra disputa, Jake Dennis venceu René Rast e garantiu sua presença na final.

A batalha pela pole position também foi nos detalhes. Rast até conseguiu ir bem nas duas primeiras parciais, mas no fim, o dia era mesmo de Jake Dennis, que venceu a batalha e garantiu a primeira pole position da Avalanche Andretti na temporada, justamente na corrida de casa da equipe norte americana. E de quebra, assumiu a liderança do campeonato, com 136 pontos, dois a mais do que Wehrlein.

A largada para o E-Prix de Portland será as 21h deste sábado, com transmissão no BandSports e também no canal do Grande Prêmio no YouTube.