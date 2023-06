Fórmula E: Confira a classificação do mundial após o E-Prix de Portland

Neste fim de semana foi realizado o E-Prix de Portland, nos Estados Unidos. Foi a estreia da Fórmula E no Portland International Raceway, um dos circuitos icônicos do automobilismo norte-americano.

Nick Cassidy escalou o pelotão e após largar em 10º, venceu a prova. Com isso, o piloto neozelandês da Envision Racing agora é o vice-líder do mundial, apenas um ponto a menos do que o novo líder do campeonato: Jake Dennis.

O piloto britânico da Avalanche Andretti terminou a prova em segundo lugar após ter largado na pole position. E graças aos três pontos conquistados pela posição de honra no grid de largada, ele sai de Portland na liderança do campeonato de pilotos.

No mundial de equipes, a TAG Heuer Porsche se manteve na liderança, com o terceiro lugar de Antonio Félix da Costa e o oitavo lugar do ex-líder Pascal Wehrlein, que teve uma atuação discreta em Portland.

Classificação do Mundial de Pilotos após o Southwire Portland E-Prix 2023:

1º Jake Dennis/Avalanche Andretti – 154 pontos

2º Nick Cassidy/Envision Racing – 153 pontos

3º Pascal Wehrlein/TAG Heuer Porsche – 138 pontos

4º Mitch Evans/Jaguar TCS Racing – 122 pontos

5º Jean-Eric Vergne/DS Penske – 97 pontos

6º Antônio Félix da Costa/TAG Heuer Porsche – 93 pontos

7º Maximilian Günther/Maserati MSG Racing – 78 pontos

8º Sébastien Buemi/Envision Racing – 72 pontos

9º Sam Bird/Jaguar TCS Racing – 62 pontos

10º Jake Hughes/NEOM McLaren – 46 pontos

11º Stoffel Vandoorne/DS Penske – 42 pontos

12º René Rast/NEOM McLaren – 40 pontos

13º Sacha Fenestraz/Nissan – 31 pontos

14º Lucas di Grassi/Mahindra Racing – 24 pontos

15º André Lotterer/Avalanche Andretti – 23 pontos

16º Norman Nato/Nissan – 23 pontos

17º Dan Ticktum/NIO 333 Racing – 18 pontos

18º Edoardo Mortara/Maserati MSG Racing – 17 pontos

19º Sérgio Sette Câmara/NIO 333 Racing – 10 pontos

20º Oliver Rowland/Mahindra Racing – 9 pontos

21º Robin Frijns/ABT Cupra – 6 pontos

22º Nico Müller/ABT Cupra – 2 pontos

Classificação do Mundial de Equipes após o Southwire Portland E-Prix 2023:

1º TAG Heuer Porsche – 231 pontos

2º Envision Racing – 225 pontos

3º Jaguar TCS Racing – 184 pontos

4º Avalanche Andretti – 177 pontos

5º DS Penske – 139 pontos

7º Maserati MSG Racing – 95 pontos

6º NEOM McLaren – 86 pontos

8º Nissan –54 pontos

9º Mahindra Racing – 33 pontos

10º NIO 333 Racing – 28 pontos

11º ABT Cupra – 8 pontos