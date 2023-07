Fórmula E: Di Grassi prevê dificuldades para a Mahindra em Roma

A Fórmula E já está em Roma para a rodada dupla deste fim de semana, e o brasileiro Lucas di Grassi chega ao circuito de rua da Cidade Eterna em busca de mais alguns pontos para subir na tabela de classificação.

Campeão da terceira temporada da Fórmula E e dono de diversos recordes na categoria, Di Grassi não tem tido bons momentos em seu primeiro ano de Mahindra. Depois de um início de campeonato animador, com a pole position e o terceiro lugar na prova de abertura na Cidade do México, o brasileiros ficou dez provas sem conquistar um ponto sequer.

Di Grassi interrompeu o incomodo jejum na última etapa, realizada em Portland, nos Estados Unidos, com um sétimo lugar. Para o brasileiro, o resultado foi um importante passo para essa reta final de temporada da Mahindra, no ano de estreia do GEN3.

“Conseguimos seis pontos em Portland, um P7 que não foi dado a nós e sim, conquistado, com diversas ultrapassagens. Tínhamos bastante energia e demos um importante passo no desenvolvimento do carro, então é bom chegar a Roma após este momento, levando em conta as dificuldades que tivemos durante toda a temporada", explicou Lucas di Grassi em entrevista de pré-corrida em Roma.

O circuito de rua de Roma estreou na quarta temporada da Fórmula E, e foi justamente nessa estreia da Cidade Eterna que Lucas di Grassi conquistou seu único pódio correndo na capital italiana, com um 2º lugar, logo atrás de Sam Bird.

Desde então, Roma tem marcado presença no calendário da Fórmula E,, com a exceção da sexta temporada quando o eprix italiano foi cancelado devido a pandemia de COVID-19.

Um dos circuitos preferidos dos pilotos da Fórmula E, Roma pode ser complicado para a Mahindra do ponto de vista do piloto brasileiro, que acredita que a equipe terá dificuldades em encontrar um bom setup para o fim de semana.

“Não acredito que essa pista nos favoreça. É um circuito totalmente oposto ao que encaramos em Portland. Roma é um circuito de rua, com curvas de alta e com muitas chicanes e ondulações. Vai ser complicado guiar o GEN3, principalmente com o calor que está fazendo aqui. Tudo isso terá uma enorme influencia no setup do carro para este fim de semana.”

A rodada dupla de Roma terá uma corrida neste sábado (15) com largada prevista para às 10h e com transmissão na Band TV. A segunda corrida do fim de semana será no domingo (16) também as 10h, com transmissão no BandSports.