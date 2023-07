Fórmula E: Sette Câmara chega a Roma com boa expectativa para voltar a pontuar

A Fórmula E já está em Roma onde neste fim de semana será realizada a penúltima rodada dupla da nona temporada do Mundial de Carros Elétricos, mais uma oportunidade para o brasileiro Sérgio Sette Câmara conquistar mais alguns pontos na classificação.

Em 12 provas realizadas, Sérgio Sette Câmara conseguiu terminar no top-10 apenas uma vez, em Hyderabad na Índia. Em seu primeiro ano na NIO 333 Racing após duas temporadas completas na Dragon Penske, o brasileiro chega a Roma tentando voltar a pontuar no campeonato.

E Sette Câmara crê que as qualidades do carro da NIO e as características do circuito de rua de Roma podem lhe proporcionar a chance de voltar a terminar um eprix dentro da zona de pontuação.

“A tendência é nosso carro ter uma performance melhor aqui em Roma do que em Portland por exemplo. O nosso carro é muito bom em frenagem, e o circuito tem curvas apertadas e o nosso carro vira muito rápido. Então a tendência é ir melhor aqui, mas só vamos ter realmente uma noção quando começarem os treinos", explicou Sette Câmara.

O piloto brasileiro afirmou que o circuito de rua de Roma é um de seus prediletos, principalmente por conta das caraterísticas da pista, com curvas fechadas e trechos velozes. E apesar de já ter conquistado mais pontos este ano do que na temporada anterior, não disfarça o incomodo de não ter conseguido mais pontos em outras corridas do campeonato.

“Com certeza o nosso objetivo é pontuar. Até agora consegui pontuar apenas uma vez, na corrida de Hyderabad. Tudo bem que foram muitos pontos de uma só vez, já que terminei em quinto na ocasião e ganhei dez pontos, o que já é muito mais do que consegui na temporada passada, mas foi só uma vez, e não quero que meu ano seja marcado apenas por uma corrida boa. Quero pontuar nessa reta final de campeonato.”

No momento, Sérgio Sette Câmara ocupa a 19ª posição na tabela de classificação com 10 pontos, oito a menos do que seu companheiro de equipe, Dan Ticktum, que ocupa a 17ª colocação.

A corrida deste sábado (15) da Fórmula E em Roma será transmitida ao vivo a partir das 10h pela Band TV, enquanto a corrida do domingo (16) será exibida ao vivo também às 10h pelo BandSports.