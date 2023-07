Fórmula E: Dennis vence corrida 2 em Roma e abre vantagem na luta pelo título

Neste domingo (16) foi realizada a corrida 2 do Hankook Rome E-Prix 2023, 14ª etapa da nona temporada do Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E. Jake Dennis largou na Julius Baer Pole Position, liderou a prova nas 24 voltas e com a vitória, reassumiu a liderança do campeonato.

Além de voltar a primeira posição na tabela de classificação do campeonato, Dennis tem muitos motivos para comemorar o resultado da corrida deste domingo, já que foi beneficiado por uma batida entre os outros dois concorrentes direto ao título: Mitch Evans (Jaguar TCS Racing), que venceu o eprix realizado ontem, perdeu o controle do carro e bateu em Nick Cassidy (Envision Racing), e os dois acabaram sem chances de pontuar nesta etapa.

Agora, Dennis vai para Londres com 24 pontos de vantagem para Cassidy, segundo colocado na tabela de classificação. Com essa vantagem, o piloto da Avalanche Andretti precisa apenas de dois segundos lugares na rodada dupla de Londres para assegurar o título da 9ª temporada da Fórmula E.

“Foi uma corrida tática e tive que usar o Nato como meu parceiro para evitar o ataque do Bird durante a segunda metade da prova. Agradeço a equipe, o carro hoje estava incrível e nos recuperamos do erro estratégico que cometemos ontem e nos custou um resultado melhor. Demos a volta por cima.”

“Espero ver muitos fãs em Londres daqui a quinze dias, onde vou lutar pelo título mundial. É uma pista que conheço bastante e costumo me dar bem. Mas agora é comemorar o resultado de hoje e descansar, estou bem cansado.”

Uma corrida controlada pela Andretti

A corrida começou sem incidentes na largada. A maioria dos pilotos conseguiram manter suas posições do grid. Norman Nato atacou e chegou a ultrapassar Nick Cassidy, mas o neozelandês voltou a segunda posição algumas curvas depois, acompanhado pelo compatriota Mitch Evans.

Na volta 3 aconteceu um dos momentos mais importantes da corrida 2 de Roma. Cassidy tentou ultrapassar Dennis, teve a porta fechada, e Evans que vinha logo atrás acabou perdendo o controle e batendo no carro da Envision, com os dois saindo para a área de escape. Ambos voltaram à pista, mas nas últimas posições, e o safety car entrou na pista por conta dos detritos da batida.

O safety car deixou a pista na volta 4, com Dennis na ponta, seguido por Nato, Bird, Dan Ticktum (NIO 333 Racing), Edoardo Mortara (Maserati MSG Racing) e Sébastien Buemi (Envision Racing). Outro candidato ao título, Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche) entrou no top-10 após ter largado na 15ª posição.

Na volta 7, Nato tentou ultrapassar Dennis e acabou danificando sua asa dianteira. Na volta seguinte, Dennis e Nato ativaram o Modo Ataque, e enquanto o piloto da Avalanche Andretti conseguiu sustentar a liderança, o piloto da Nissan perdeu a segunda posição para Sam Bird.

Di Grassi e Da Costa travaram uma disputa em uma das curvas na volta 12, e o brasileiro levou a pior batendo no muro de proteção e com isso, danificando o carro da Mahindra. O campeão da terceira temporada caiu para as ultimas posições e na sequencia, foi para os boxes e se retirou da prova.

As posições foram se alterando por conta do uso do Modo Ataque, mas sempre com Jake Dennis na liderança, e se aproveitando de Norman Nato na segunda posição segurando a Jaguar TCS Racing de Sam Bird.

Com isso, Jake Dennis cruzou a linha de chegada na primeira colocação, vencendo pela segunda vez na temporada (o piloto da Avalanche Andretti venceu na corrida de abertura da temporada na Cidade do México). Além disso, Dennis é o piloto com maior número de pódios nesta temporada: são dez em 14 eprix realizados. Nato e Bird completaram o pódio deste domingo.

O top-10 foi completado por: Mortara, Buemi, Günther, Wehrlein, Vandoorne, Ticktum e Müller.

O brasileiro Sérgio Sette Câmara (NIO 333 Racing) não conseguiu repetir o desempenho de ontem na corrida 1 e ficou na 18ª posição.

A rodada final da 9ª temporada da Fórmula E será realizada em Londres nos dias 29 e 30 de julho.

Confira abaixo o resultado final da corrida 2 em Roma neste domingo:

1º Jake Dennis/Avalanche Andretti

2º Norman Nato/Nissan

3º Sam Bird/Jaguar TCS Racing

4º Edoardo Mortara/Maserati MSG Racing

5º Sébastien Buemi/Envision Racing

6º Maximilian Günther/Maserati MSG Racing

7º Pascal Wehrlein/TAG Heuer Porsche

8º Stoffel Vandoorne/DS Penske

9º Dan Ticktum/NIO 333 Racing

10º Nico Müller/ABT Cupra

11º Jake Hughes/NEOM McLaren

12º Antonio Félix da Costa/TAG Heuer Porsche

13º René Rast/NEOM McLaren

14º Nick Cassidy/Envision Racing

15º Jean-Éric Vergne/DS Penske

16º Sacha Fenestraz/Nissan

DNF – André Lotterer/Avalanche Andretti

DNF – Sérgio Sette Câmara/NIO 333 Racing

DNF – Robin Frijns/ABT Cupra

DNF – Roberto Merhí/Mahindra Racing

DNF – Lucas di Grassi/Mahindra Racing

DNF – Mitch Evans/Jaguar TCS Racing