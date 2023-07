Fórmula E: Confira a classificação atualizada após a rodada dupla de Roma

A 9ª temporada da Fórmula E entrou em sua reta final, e no último fim de semana realizou a penúltima rodada dupla do campeonato, em Roma. E o britânico Jake Dennis deixa a Cidade Eterna muito próximo da conquista inédita.

O piloto da Avalanche Andretti chegou a Roma apenas um ponto a frente de Nick Cassidy (Envision Racing), chegou a perder a liderança após a corrida 1 disputada no sábado, mas venceu a corrida 2 realizada no domingo e não só retornou a ponta da tabela de classificação, mas abriu 24 pontos de vantagem para o neozelandês, restando apenas a rodada dupla de Londres para o término do campeonato.

Agora, Jake Dennis precisa apenas de dois 2º lugares nas duas provas de casa para conquistar o título da 9ª temporada. A rodada dupla decisiva de Londres será realizada nos dias 29 e 30 de julho.

Classificação do Mundial de Pilotos após a corrida 2 em Roma:

1º Jake Dennis/Avalanche Andretti – 195 pontos

2º Nick Cassidy/Envision Racing – 171 pontos

3º Mitch Evans/Jaguar TCS Racing – 151 pontos

4º Pascal Wehrlein/TAG Heuer Porsche – 146 pontos

5º Jean-Eric Vergne/DS Penske – 107 pontos

6º Maximilian Günther/Maserati MSG Racing – 101 pontos

7º Antônio Félix da Costa/TAG Heuer Porsche – 93 pontos

8º Sébastien Buemi/Envision Racing – 82 pontos

9º Sam Bird/Jaguar TCS Racing – 77 pontos

10º Norman Nato/Nissan – 47 pontos

11º Jake Hughes/NEOM McLaren – 46 pontos

12º Stoffel Vandoorne/DS Penske – 46 pontos

13º René Rast/NEOM McLaren – 40 pontos

14º Sacha Fenestraz/Nissan – 32 pontos

15º Edoardo Mortara/Maserati MSG Racing – 29 pontos

16º Lucas di Grassi/Mahindra Racing – 24 pontos

17º André Lotterer/Avalanche Andretti – 23 pontos

18º Dan Ticktum/NIO 333 Racing – 20 pontos

19º Sérgio Sette Câmara/NIO 333 Racing – 14 pontos

20º Nico Müller/ABT Cupra – 11 pontos

21º Oliver Rowland/Mahindra Racing – 9 pontos

22º Robin Frijns/ABT Cupra – 6 pontos

Classificação do Mundial de Equipes após a corrida 2 em Roma:

1º Envision Racing – 253 pontos

2º TAG Heuer Porsche – 239 pontos

3º Jaguar TCS Racing – 228 pontos

4º Avalanche Andretti – 218 pontos

5º DS Penske – 153 pontos

7º Maserati MSG Racing – 130 pontos

6º NEOM McLaren – 86 pontos

8º Nissan –79 pontos

9º NIO 333 Racing – 34 pontos

10º Mahindra Racing – 33 pontos

11º ABT Cupra – 17 pontos