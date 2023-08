Em parceria com a UNICEF, Fórmula E cria escultura de peças quebradas de carros da Era GEN2

Uma escultura única feita com peças de carros de corrida da Fórmula E usadas anteriormente será leiloada pelos parceiros do campeonato mundial de monopostos elétricos. A obra foi criada para aumentar a conscientização sobre o impacto das mudanças climáticas nos jovens.

Intitulada de Children's Planet (Planeta das Crianças em tradução literal), a impressionante peça de 2,5 m de diâmetro foi projetada e feita pelo escultor britânico Charles Elliot, usando peças dos carros de corrida da Fórmula E GEN2 usados na 8ª temporada do Campeonato Mundial.

Peças quebradas e danificadas foram presenteadas por todas as 11 equipes de Fórmula E através da Formula E Teams Manufacturing Association, com sua reutilização destacando a importância da circularidade na fabricação e o apoio coletivo das equipes ao parceiro do campeonato, a UNICEF.

A Fórmula E, o primeiro esporte do mundo a ser certificado por conta da emissão zero de carbono líquido desde o início, foi a primeira organização esportiva internacional a fazer parceria com o UNICEF para combater as mudanças climáticas por meio do apoio de seu Fundo para um Ambiente Seguro e Saudável.

O dinheiro arrecadado com o leilão contribuirá diretamente para o fundo climático que ajuda a criar um planeta onde todas as crianças possam viver em um ambiente seguro, limpo e sustentável, fornecendo esquemas educacionais e de saúde que beneficiam diretamente os mais afetados pelas mudanças climáticas.

A escultura representa um globo incompleto com 11 figuras infantis ao centro, representando todas as equipes do campeonato, com o objetivo de sensibilizar as crianças e os jovens que são desproporcionalmente afetados pelos efeitos das alterações climáticas. Ao posicioná-los no centro, a escultura também destaca o protagonismo que crianças e jovens desempenham como poderosos agentes de mudança.

Desde 2021, quando a Fórmula E e o UNICEF estabeleceram uma parceria inovadora, suas ações em conjunto beneficiaram 2,5 milhões de crianças e jovens, por meio de programas de mudança climática em todo o mundo. Somente em 2022, mais de 1,8 milhão de crianças e jovens foram beneficiados pela parceria.

Jeff Dodds, CEO da Fórmula E, disse:

“Esta criação impressionante mostra o esforço coletivo em todo o Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E para apoiar o trabalho vital do UNICEF por meio do Fundo de Meio Ambiente Seguro e Saudável. Como o principal esporte profissional do mundo que combina alto desempenho e sustentabilidade sem concessões, estamos orgulhosos de ser a primeira competição esportiva a fazer parceria com o UNICEF em questões relacionadas ao clima”.

Jon Sparkes, Diretor Executivo do Comitê do Reino Unido para a UNICEF (UNICEF Reino Unido), disse:

“Crianças e jovens desempenham um papel fundamental na abordagem dos riscos relacionados ao clima, promovendo estilos de vida ambientalmente sustentáveis e dando o exemplo para suas comunidades; eles estão no centro das questões decorrentes das mudanças climáticas. É maravilhoso ver o Children’s Planet, posicionar as crianças e jovens, em seu lugar de direito, no centro do globo, para reconhecê-los como agentes ativos, atuando contra as questões das mudanças climáticas. Gostaria de agradecer ao nosso parceiro, a Fórmula E,, por ajudar a UNICEF a criar um ambiente mais limpo e seguro.”

O Campeonato Mundial ABB FIA Formula E retorna na 10ª temporada com o E-Prix da Cidade do México de 2024 no sábado, 13 de janeiro de 2024, além de incluir uma corrida de estreia da categoria pelas ruas de Tóquio no dia 30 de março.