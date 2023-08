Fórmula E: Confira quais vagas ainda restam no grid da 10ª temporada

Após quase um mês do término da 9ª temporada do Campeonato Mundial ABB FIA Formula E, equipes e pilotos aproveitam as férias para planejar os desafios da próxima edição. E apesar de poucos anúncios oficiais, a verdade é que o número de vagas que restam é limitado.



As quantidades de equipes e pilotos para a próxima temporada serão as mesmas do campeonato recém-concluído: 11 times e 22 carros. Com isso, muitas equipes devem optar por manter suas duplas.

Até o momento, apenas quatro equipes anunciaram suas duplas para o próximo mundial. Nesta quarta-feira (30) a Nissan confirmou a permanência do francês Sacha Fenestraz, e o retorno do britânico Oliver Rowland ao time.

Rowland foi piloto da Nissan durante dois anos, e na última temporada disputou a primeira metade do campeonato pela Mahindra Racing. Porém, os resultados não foram bons para ambos os lados e o contrato chegou ao fim, antes mesmo do término do mundial.

“Estou muito entusiasmado, é um regresso a minha casa, de volta ao local onde comecei a minha jornada na Fórmula E e onde tive muito sucesso. Estou confiante de que Sacha e eu formaremos uma forte dupla. Ele mostrou uma velocidade incrível em sua primeira temporada. Estou ansioso para voltar ao trabalho, pronto para começar e mal posso esperar para ver o que podemos fazer como equipe”, comentou Rowland sobre a nova oportunidade de pilotar pelo time japonês na Fórmula E.

Atual campeão entre as equipes, a Envision Racing manteve o suíço Sébastien Buemi, e terá ao lado dele o holandês Robin Frijns, que retorna a equipe após ter disputado a 9ª temporada pela ABT Cupra.

Frijns ocupará na Envision o lugar do neozelandês Nick Cassidy. O atual vice-campeão mundial será companheiro do compatriota Mitch Evans na Jaguar TCS Racing na próxima temporada, substituindo o britânico Sam Bird, que foi anunciado recentemente na NEOM McLaren.

Aliás, a McLaren já havia confirmado a saída de René Rast durante a rodada final da 9ª temporada da Fórmula E em Londres. Com isso, Bird assume o cockpit na equipe de Woking, e terá ao seu lado o compatriota Jake Hughes.

Um dos pilotos mais experientes do grid da Fórmula E, Sam Bird terá a oportunidade na McLaren de apagar a última temporada pela Jaguar, onde apesar de ter conseguido subir no pódio algumas vezes, teve dificuldades com GEN3 e não conseguiu ajudar o companheiro de equipe, Mitch Evans, na luta pelo título.

“Fazer parte de uma equipe com tanta herança e prestígio como a família McLaren Racing é especial. Sabemos que há muito trabalho a fazer antes da 10ª Temporada, para garantir que chegaremos onde queremos, que é a frente do pelotão. É ótimo fazer parte da equipe e mal posso esperar para começar os preparativos da temporada”, comentou Bird, agora piloto de uma das principais equipes do automobilismo mundial.

Além dos oito pilotos citados acima, já é certo que o atual campeão mundial Jake Dennis seguirá na Avalanche Andretti. Já o seu companheiro ainda não está definido. Essa é até o momento uma das vagas mais cobiçadas do grid para o próximo campeonato.



O grande favorito para ocupar a vaga de André Lotterer, que se despediu da categoria em Londres, é Felipe Drugovich. Atual campeão da Fórmula 2 e piloto reserva da Aston Martin na Fórmula 1, o brasileiro liderou os dois testes para novatos da Fórmula E realizados este ano.



Drugovich também é cogitado pela Maserati MSG Racing, equipe pela qual realizou os dois testes. Porém, o cenário mais provável é que a marca mantenha sua dupla de pilotos, com o alemão Maximilian Guenther e o suíço Edoardo Mortara.



A TAG Heuer Porsche também deve optar pela manutenção de sua dupla de pilotos, formada pelo alemão Pascal Wehrlein e o português Antonio Félix da Costa. A DS Penske também deve manter o francês Jean-Eric Vergne e o belga Stoffel Vandoorne.



Quem também não deve mexer na sua formação é a NIO 333 Racing, que deve anunciar nos próximos dias a manutenção do britânico Dan Ticktum e do brasileiro Sérgio Sette Câmara.



Confira abaixo o provável grid da temporada, e quais vagas seguem indefinidas:



Avalanche Andretti – Jake Dennis (GBR) / indefinido

Envision Racing – Sébastien Buemi (SUI) / Robin Frijns (HOL)

Jaguar TCS Racing – Mitch Evans (NZL) / Nick Cassidy (NZL)

TAG Heuer Porsche – Pascal Wehrlein (ALE) / Antônio Félix da Costa (POR)

DS Penske – Jean-Eric Vergne (FRA) / Stoffel Vandoorne (BEL)

Maserati MSG Racing – Maximilian Guenther (ALE) / Edoardo Mortara (SUI)

Nissan – Sacha Fenestraz (FRA) / Oliver Rowland (GBR)

NEOM McLaren – Jake Hughes (GBR) / Sam Bird (GBR)

NIO 333 Racing – Dan Ticktum (GBR) / Sérgio Sette Câmara (BRA)

Mahindra Racing – Lucas di Grassi (BRA) / indefinido

ABT Cupra – Nico Müller (ALE) / indefinido



Aparentemente, restam apenas três vagas para o próximo ano. Porém, é muito provável que a Avalanche Andretti opte por Drugovich, e com isso, apenas duas vagas seguem sem definições, justamente nas duas equipes que terminaram a nona temporada nas últimas posições no Campeonato de Equipe: Mahindra e ABT Cupra.



No caso da Mahindra, o grande favorito a ocupar o lugar do espanhol Roberto Merhí é o indiano Jehan Daruvala, que participou dos testes para novatos pela equipe e ocupa o posto de piloto reserva.



Já na ABT, quem larga na frente é o sul-africano Kelvin van der Linde, que chegou a substituir Robin Frijns em três etapas da última temporada. Porém, alguns nomes fortes seguem a procura de vaga no grid da Fórmula E, como o holandês Nyck de Vries, campeão da 7ª temporada, e o britânico Oliver Turvey, que após várias temporadas pela NIO, ficou fora no último ano.



É claro que ainda podem surgir surpresas no grid do próximo campeonato, principalmente na Maserati, onde tudo parece incerto, mesmo quando o caminho mais óbvio aponta para a manutenção da sua dupla de pilotos.



De qualquer forma, tudo estará definido até outubro, quando a Fórmula E realizará na última semana do mês os testes de pré-temporada no Circuito Ricardo Tormo, em Valência, já com os 22 pilotos definidos.