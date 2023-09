Fórmula E: Lucas di Grassi volta a ABT e será companheiro de Nico Müller

Nesta sexta-feira (29) a ABT Cupra revelou sua dupla de pilotos para a 10ª temporada do Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E. Além de ter mantido o suíço Nico Müller, a equipe alemã confirmou o retorno da parceria com o brasileiro Lucas di Grassi.

Com 39 anos, Lucas di Grassi volta a uma equipe que conhece bem, já que a ABT foi a casa do piloto brasileiro nas sete primeiras temporadas da Fórmula E, quando o time alemão tinha uma parceria técnica com a Audi.

Foi como piloto da ABT que Lucas conquistou o título da terceira temporada, e ajudou a equipe a conquistar o título entre equipes na temporada seguinte. Ao todo, foram 11 das 13 vitórias do currículo do piloto brasileiro na categoria durante a parceria que se encerrou com a saída da Audi do mundial de carros elétricos. Após ter ficado de fora do oitavo ano, a ABT retornou na temporada passada.

“É ótimo estar de volta à ABT. Não só ganhei dois títulos com esta equipe, mas também guardo infinitas lembranças de todas as pessoas que trabalham lá com tanta paixão. Eu não poderia estar mais animado para voltar depois de dois anos e estou realmente ansioso para trabalharmos juntos novamente. Daremos tudo para recuperar, passo a passo, os resultados que toda a equipe merece”, declarou Lucas di Grassi.

Os números de Lucas di Grassi na Fórmula E são impressionantes. O brasileiro ganhou o maior número de troféus entre todos os pilotos da história da categoria (40), o maior número de vitórias (13) e o maior número de voltas mais rápidas (12). Ele é um dos únicos dois pilotos que subiu ao pódio pelo menos uma vez em cada temporada, e o único que possui mais de 1000 pontos na história do mundial (1040).

Com todo esse currículo, Lucas di Grassi é o piloto perfeito para a ABT Cupra após sua temporada de retorno a Fórmula E. A equipe não conseguiu resultados expressivos, teve dificuldades com o powertrain da Mahindra, equipe pela qual Lucas correu no último ano. Com a parceria retomada, a expectativa é de evolução no desenvolvimento do GEN3 do time alemão.

“Sabemos do grande desafio de lutar contra a concorrência internacional como uma pequena equipe de clientes”, afirma Thomas Biermaier, CEO e Diretor de Equipe da ABT. “É por isso que a experiência, o conhecimento técnico e a paixão total pelo projeto conjunto contam ainda mais para nós – com Lucas, temos a bordo o homem perfeito para o futuro.”

O primeiro teste de Lucas di Grassi pela ABT Cupra já tem data e local definido: os testes de pré-temporada da Fórmula E que serão realizados entre os dias 23 e 26 de outubro no Circuito Ricardo Tormo em Valência, na Espanha. A 10ª temporada do campeonato mundial terá início em janeiro de 2024, na Cidade do México.

Confira abaixo o provável grid da temporada:



Avalanche Andretti – Jake Dennis (GBR) / Norman Nato (FRA)

Envision Racing – Sébastien Buemi (SUI) / Robin Frijns (HOL)

Jaguar TCS Racing – Mitch Evans (NZL) / Nick Cassidy (NZL)

TAG Heuer Porsche – Pascal Wehrlein (ALE) / Antônio Félix da Costa (POR) - não confirmada

DS Penske – Jean-Eric Vergne (FRA) / Stoffel Vandoorne (BEL)

Maserati MSG Racing – Maximilian Guenther (ALE) / Jehan Daruvala (IND)

Nissan – Sacha Fenestraz (FRA) / Oliver Rowland (GBR)

NEOM McLaren – Jake Hughes (GBR) / Sam Bird (GBR)

NIO 333 Racing – Dan Ticktum (GBR) / Sérgio Sette Câmara (BRA)

Mahindra Racing – Nyck de Vries (HOL) / Edoardo Mortara (SUI)

ABT Cupra – Lucas di Grassi (BRA) / Nico Müller (SUI)