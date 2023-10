Com grid definido para a próxima temporada, Fórmula E anuncia pilotos novatos nos testes de Valência

A Fórmula E e a FIA – Federação Internacional de Automobilismo confirmaram nesta quarta-feira (18) em Londres, Reino Unido, o grid completo da 10ª temporada do Campeonato Mundial ABB FIA de Fórmula E, que começa com os testes de pré-temporada em Valência na próxima segunda-feira (23). Pela primeira vez, os pilotos novatos também testarão na pista ao lado de seus companheiros de equipe de elite.

Os 22 pilotos da Fórmula E e as 11 equipes retornarão à pista do Circuito Ricardo Tormo, onde, há quase um ano, o novo carro GEN3 teve reações mistas.

Desde então, o carro de corrida elétrico mais rápido, mais leve, mais potente e eficiente já construído quebrou todos os recordes de velocidade da Fórmula E, enquanto a maioria das corridas tiveram ultrapassagens de três dígitos na temporada mais divertida e emocionante da categoria até agora.

Os pilotos e as equipas regressarão à pista com uma compreensão mais robusta das capacidades do carro GEN3 e prontos para ultrapassar ainda mais os seus limites.

Os testes de pré-temporada serão a primeira oportunidade para os fãs verem os pilotos em suas novas equipes e as novas pinturas dos carros. Apenas três equipes mantiveram a mesma formação da temporada passada – TAG Heuer Porsche Formula E Team, DS PENSKE e NIO 33 Racing – com muitas mudanças significativas nas demais. Alguns movimentos notáveis incluem:

Jehan Daruvala, Maserati MSG Racing – o estreante na Fórmula E de 2023 subiu para a posição de titular no grid do Mundial de carros elétricos após o seu sucesso na Fórmula 2. Anteriormente, ele também foi um dos três vencedores da Force India F1 Team no 'One in a Billion'.

Nyck De Vries, Mahindra Racing – De Vries ingressou na Fórmula E pela primeira vez em 2019, onde imediatamente demonstrou sua habilidade e levou para casa o título de Campeão Mundial de Fórmula E da FIA. De Vries retorna à Fórmula E com a Mahindra Racing depois de pilotar pela equipe de Fórmula 1 Scuderia AlphaTauri.

Lucas di Grassi, equipe ABT CUPRA Fórmula E – o veterano da Fórmula E e ex-campeão mundial da categoria retornará à ABT Cupra, time pelo qual disputou as sete primeiras temporadas, para uma segunda passagem da equipe.

Nick Cassidy, Jaguar TCS Racing – o neozelandês vice-campeão mundial da temporada passada agora divide a garagem com o compatriota Mitch Evans, que terminou apenas dois pontos atrás de Cassidy, em terceiro, criando uma dupla formidável.

Oliver Rowland, Nissan Formula E Team – O britânico marca o seu regresso à categoria e ao time japonês após uma passagem de quase dois anos pela Mahindra Racing.

Sam Bird, NEOM McLaren Formula E Team – A equipe inglesa NEOM McLaren completa sua formação de pilotos totalmente britânicos com o experiente Bird se juntando à equipe.

Robin Frijins, Envision Racing – Frijins retorna à Envision para a 10ª temporada, onde anteriormente passou quatro anos com a equipe cliente e garantiu um quarto lugar geral na temporada 2018-2019.

Teste de novato:

Pela primeira vez, todas as equipes devem nomear um novato que nunca pilotou um GEN3 em uma corrida de Fórmula E para testar suas habilidades na pista contra os pilotos líderes.

Gabriela Jílková está entre as estreantes que farão sua tão esperada estreia nas corridas elétricas pela TAG Heuer Porsche. Um dos jovens talentos mais brilhantes da República Tcheca, Jílková é uma experiente vencedora da Prototype Cup Germany e competidora da Fórmula Renault e Sportcars.

A integração de novatos nos testes de pré-temporada foi projetada para oferecer aos talentos novos e emergentes a oportunidade de mostrar suas habilidades no GEN3 de última geração. A Fórmula E é cada vez mais vista como um banco de testes para os melhores jovens talentos ganharem exposição no esporte. Eles poderão competir em qualquer uma das seis sessões da semana, excluindo simulações de corrida.