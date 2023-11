Fórmula E anuncia início da venda de ingressos para o E-Prix de São Paulo 2024 em evento na prefeitura

Em evento realizado nesta terça-feira (31) na Prefeitura de São Paulo, a Fórmula E anunciou o início da venda de ingressos para o E-Prix de São Paulo, agendado para 16 de março de 2024. O público pode adquirir suas entradas através do site da Eleven Tickets, com valores a partir de R$ 300 (entrada cheia).

Será a segunda vez que a Fórmula E vai correr na capital paulista. Em março deste ano, os 22 pilotos do mundial de carros elétricos percorreram o circuito de rua montado no Sambódromo do Anhembi, a bordo do GEN3, o mais rápido, mais leve e mais potente carro de corrida elétrico já construído na história.

Grupos de amigos, famílias e fãs do automobilismo lotaram as arquibancadas, onde prestigiaram o piloto neozelandês da Jaguar TCS Racing, Mitch Evans, vencer a disputada corrida, onde somou 114 ultrapassagens em ininterrupta ação competitiva.

O evento agendado para o próximo ano reunirá multidão de aficionados por automobilismo em um dia de entretenimento ininterrupto.

"A realização de grandes eventos com a geração de emprego e renda faz parte da nossa estratégia. E nossa administração segue comprometida com a sustentabilidade e mobilidade elétrica, o que é a marca dessa prova", declarou o Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes.

Assim como foi neste ano, pilotos brasileiros estarão presentes no grid do mundial de carros elétricos. Lucas di Grassi agora estará no cockpit de um ABT CUPRA, enquanto Sérgio Sette Câmara retorna às pistas pela equipe ERT.

''A corrida no Sambódromo é especial, não só para mim pessoalmente como minha corrida em casa, mas é especial porque é diferente das outras pistas do calendário. O circuito apresenta muitas retas longas, grandes áreas de frenagem e curvas que requerem baixa velocidade, o que torna as corridas emocionantes, como a que vimos neste ano''.

''Estar junto à minha torcida é uma experiência totalmente eletrizante e mal posso esperar para voltar'', disse Lucas di Grassi, piloto da Fórmula E pela equipe ABT CUPRA.

''O Brasil é conhecido em todo o mundo por sua enorme e apaixonada legião de fãs do automobilismo, que conhecem boas corridas e têm grandes expectativas. Na Fórmula E, entregamos exatamente isso na estreia no Brasil, estamos confiantes de que nossos pilotos terão performances ainda mais surpreendentes nesta temporada''.

''O E-Prix de São Paulo será uma experiência incrível para todos os participantes da corrida e criará memórias que durarão a vida toda'', contou Alberto Longo, co-fundador da Fórmula E.

Além do campeonato de automobilismo, o público presente poderá desfrutar de diversas opções de entretenimento no Allianz Fan Village, festival imersivo onde fãs da Fórmula E contarão com extensa programação voltada para toda família, com arena de jogos, simuladores de corrida e muito mais.

Apresentações musicais ao vivo também são marca registrada dos eventos da Fórmula E em todo o mundo. O line-up completo do evento de São Paulo será anunciado em breve.

''Um mês depois do Carnaval, no circuito do sambódromo, o São Paulo E-Prix abrirá o calendário dos grandes eventos automobilísticos internacionais da capital. Um marco na história da cidade, que completa 470 anos repleta de montagens que movimentam a economia local e projetam uma imagem positiva do Brasil no exterior'', explicou Gustavo Pires, presidente da São Paulo Turismo/SPTuris.