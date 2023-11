WEC: André Negrão encerra temporada neste fim de semana nas 8h do Bahrein

Neste fim de semana, a corrida 8 Horas do Bahrein, oitava e última etapa do FIA WEC (Campeonato Mundial de Endurance) será disputada na pista de 5,4km do circuito de Sakhir, localizado no deserto, nas proximidades de Manama, capital bareinita, com treinos e corridas de 2 a 4 de novembro: ensaios na quinta-feira, classificação na sexta-feira e corrida no sábado, a partir das 14h locais, 8h no horário de Brasília.

Com o britânico Olli Caldwell e o mexicano Memo Rojas, seus companheiros a bordo do Alpine #35 na categoria LMP2, André Negrão busca bons resultados no encerramento de uma temporada fora dos padrões do brasileiro, em que a equipe francesa voltou a competir nessa categoria. A Alpine foi campeã da LMP2 com André na temporada 2018/2019 e venceu duas vezes nas 24 Horas de Le Mans. Mas o foco do esquadrão francês em 2023 é a preparação de seu retorno à categoria Hypercar em 2024, quando contará com um carro totalmente novo.

“No Bahrein tem de tudo: retas longas, curvas fechadas, curvas amplas, subidas, descidas. O desgaste dos pneus é grande, pois andamos com o pé no fundo em metade da corrida. Em compensação, é um circuito que oferece boas oportunidades de ultrapassagem”, descreve o piloto brasileiro.

Outra característica do Bahrein é a brusca queda da temperatura depois que o sol se põe. “Como a corrida começa à tarde e acaba à noite, temos que estar preparados também para essa mudança climática radical”, acrescenta Negrão.

A corrida poderá ser vista integralmente no canal de YouTube da BandSports, com narração de Aldo Luiz e comentários de Rodrigo Mattar, Felipe Meira e Sérgio Milani, e terá trechos exibidos pela televisão.

8 HORAS DO BAHREIN – PROGRAMAÇÃO

SEXTA-FEIRA, 3 DE NOVEMBRO

Treino livre 3: 06h00

Classificação: 10h15

SÁBADO, 4 DE NOVEMBRO

Corrida: 08h00

*horário de Brasília