Fórmula E: E-Prix de São Paulo 2024 abre ano mágico do automobilismo mundial na capital paulista

Não dá para negar que para os amantes de automobilismo e velocidade do país, o ano de 2024 promete ser um presente e tanto: a cidade de São Paulo receberá pela primeira vez em um mesmo ano, etapas dos três principais campeonatos mundiais homologados pela FIA, Formula E, WEC – Mundial de Endurance e a Fórmula 1.

O primeiro deles será justamente o E-Prix de São Paulo, o qual será realizado no Sambódromo do Anhembi no dia 16 de março de 2024. Será o segundo ano consecutivo que a zona norte paulistana receberá pilotos e equipes do mundial de carros elétricos, e os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos através do site da Eleven Tickets.

Na última terça-feira (31) foi realizada a cerimônia de lançamento da etapa paulista da Fórmula E na Prefeitura de São Paulo, em evento que contou com a presença do prefeito da cidade, Ricardo Nunes, o co-fundador da categoria Alberto Longo, e os dois pilotos brasileiros que estão confirmados no grid do mundial para a próxima temporada, Lucas di Grassi e Sérgio Sette Câmara.

Ser palco dos três mundiais de automobilismo sempre foi um sonho dos gestores paulistas, com o objetivo de transformar a cidade na capital do automobilismo na América Latina. Sonho este que em 2024, finalmente se tornará realidade.

Após a realização do E-Prix de São Paulo, a cidade voltará a ser palco de carros e pilotos de nível mundial em 14 de julho, com o retorno do WEC ao Autódromo de Interlagos após dez anos, com as 6 Horas de São Paulo.

O Mundial de Endurance ocorreu no autódromo paulistano entre 2012 e 2014, e desde então, não retornou. O contrato entre a cidade e a categoria foi anunciado ano passado, com duração de cinco anos.

Em novembro será a vez da Fórmula 1 desembarcar em São Paulo, com o GP do Brasil, que está de contrato renovado até 2030. Com a realização dessas três etapas, a capital paulista passa a ser a única no planeta a sediar no mesmo ano as três principais categorias homologadas pela FIA.

Além das etapas dos três mundiais, em 2024 São Paulo deve receber mais uma edição do Salão do Automóvel, um dos mais tradicionais eventos do setor automotivo. A primeira edição foi realizada em novembro de 1960, no Parque do Ibirapuera, e a edição do próximo ano deve acontecer no Distrito Anhembi, que faz parte do complexo do Sambódromo, ainda sem data definida.

A Fórmula E tem em vigência um contrato de cinco anos com a cidade de São Paulo, ou seja, até 2027. A prova realizada no Sambódromo do Anhembi este ano, marcou a estreia da categoria no país, em etapa vencida pelo neozelandês Mitch Evans (Jaguar TCS Racing), após um disputa empolgante até os últimos metros com o compatriota Nick Cassidy (Envision Racing) e o então companheiro de equipe, Sam Bird.