Fórmula E anuncia parceria com a Hackett, fabricante de roupas esportivas premium

A Fórmula E e a Hackett London anunciaram nesta segunda-feira (13) em Londres, no Reino Unido, uma nova parceria. Com isso, a empresa londrina de roupas premium será fornecedora oficial de vestuário para a 10ª Temporada do Campeonato Mundial ABB FIA de Fórmula E.

A Cidade do México sediará a corrida de abertura da 10ª temporada no dia 13 de janeiro de 2024, e o mundial terá outras etapas icônicas em cidades como Diriyah, São Paulo, Tóquio, Xangai, Roma, Mônaco, Berlim e Portland. O final da temporada será em um fim de semana de corrida dupla em Londres, nos dias 20 e 21 de julho de 2024.

A Hackett London lançou a Hackett Sport no início deste ano, uma linha premium de roupas esportivas com um estilo contemporâneo mais ativo, para aqueles que acompanham as mudanças no mundo moderno.

As roupas da coleção Hackett Sport são projetadas para oferecer movimento irrestrito, preservando ao mesmo tempo o estilo impecável da marca – características essenciais para os funcionários da Fórmula E ativos em corridas nos centros das grandes cidades ao redor do mundo.

A linha Hackett Sport apresenta camadas de desempenho confeccionadas em tecidos técnicos, como coletes, calças, tops e outros modelos esportivos.

A Hackett London tem uma relação de longa data com o mundo do esporte, estabelecida desde o lançamento da marca, há 40 anos, em especial com o piloto britânico campeão mundial de Fórmula 1 Jenson Button, colaborador de longa data da marca.

“Estamos entusiasmados em receber a Hackett London como nosso fornecedor oficial de roupas para a 10ª temporada. A Fórmula E e a Hackett London compartilham compromissos com a excelência e a inovação, trazendo uma visão inovadora de desempenho e design para uma nova era do automobilismo”, disse Jeff Dodds, CEO da Fórmula E.

“Estamos entusiasmados com esta parceria com a Fórmula E, pois ela reflete o espírito de liberdade e aventura que a Hackett encapsula através de sua alfaiataria britânica com um toque moderno. Esta colaboração incorpora perfeitamente o compromisso de Hackett com a inovação e a sustentabilidade, e é com esse espírito compartilhado que esperamos remodelar juntos o futuro do automobilismo", disse Marcella Wartenbergh, CEO do Grupo AWWG.

Fundada em Londres em 1983, a Hackett London é inspirada no estilo quintessencial da alfaiataria britânica. Embora a marca seja há muito tempo sinônimo de excelência em alfaiataria e permaneça fiel às suas origens, oferecendo serviços de alfaiataria personalizados, sob medida, a Hackett London continua evoluindo com o passar dos anos, preenchendo a lacuna entre o passado e o presente.